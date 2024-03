Govern destina 350.000 euros d’ajuts complementaris per a entitats esportives

Les entitats esportives que participin als Jocs dels Petits Estats —els quals se celebraran al país l’any 2025— tindran l’opció de rebre subvencions extres a l’ajut anual, tot plegat amb l’objectiu de donar suport als programes de preparació específics per a aquest certamen. Així ho va anunciar el ministre de Medi Ambient, Ramaderia i Agricultura, i portaveu del Govern, Guillem Casal, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. «L’import total d’aquesta partida és d’un total de 350.000 euros. El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 12 d’abril i s’han de lliurar mitjançant la plataforma d’ajudes a l’esport», va explicar Casal. La partida total de les subvencions atorgades a les federacions, entitats i clubs esportius és de 4,3 milions d’euros.

D’altra banda, el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports convoca les subvencions destinades a la conservació i millora del patrimoni cultural dotats amb un total de 222.620 euros i els quals tenen en compte actuacions referents al patrimoni documental, bibliogràfic, moble i immoble. En el cas dels ajuts per al patrimoni documental i bibliogràfic, els projectes podran rebre ajuts des de 1.000 fins a 10.000 euros. Pel que respecta a les subvencions destinades al patrimoni moble, els quals tenen com a objectiu contribuir econòmicament a la implantació de mesures de conservació, van des de 1.000 fins a 50.000 euros. I pel cas dels béns immobles, l’ajut oscil·larà entre els 1.000 i els 100.000 euros , i entre els 1.000 i 5.000 euros d’ajut en el cas dels béns immaterials. El termini per presentar les sol·licituds finalitzarà el dia 17 de maig.

IGUALTAT / També s’obre el termini per la concessió de subvencions a empreses i entitats sense ànim de lucre que promoguin projectes d’igualtat de gènere. Les bases es poden descarregar a www.tramits.ad.

Llum verda per reobrir al Principat la seu del Consolat General de Portugal

El Govern valida la reobertura de la seu del Consolat General de Portugal al país. Segons va informar el ministre de Medi Ambient, Ramaderia i Agricultura, i portaveu del Govern, Guillem Casal, la darrera sessió del Consell de Ministres va decidir aprovar la reobertura d’aquest ens al Principal «després de rebre la sol·licitud per part lusitana de reobrir-lo».

D’aquesta manera es facilitarà el fet que la població portuguesa resident al Principat pugui «fer tràmits consulars». L’aprovació es va donar a causa de la proposta de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, amb l’objectiu de permetre que la República Portuguesa continuï amb les gestions internes per a la reobertura del consolat.

Per la seva part, Casal va remarcar que des de Govern qualifiquen amb positivitat l’aprovació perquè d’aquesta manera es «nodreixen les relacions entre Andorra i Portugal», ja que el país lusità només compta amb un ambaixador a Madrid, amb una cònsol general a Barcelona i un cònsol honorari al nostre país.

Finalment, el primer Consolat General de Portugal a Andorra es va obrir el 20 de maig del 1998, però aquest es va tancar un cop es va obrir l’Ambaixada de Portugal al país l’any 2003.

Tot i això, l’ambaixada va tancar el 10 de gener del 2012. Des d’aleshores, la societat portuguesa resident al Principat ha de fer desplaçaments fora del país per tal de fer tràmits.