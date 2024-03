Andorra acull el Congrés de Turisme de Neu, Muntanya i Benestar

El Congrés Mundial de Turisme de Neu, Muntanya i Benestar aterra al Principat, enguany amb la seva estrena d’incorporar a la seva nomenclatura el benestar. L’acte tindrà lloc a la parròquia d’Encamp des del 20 fins al 22 de març i comptarà amb més de 30 ponents de països com França, Espanya, Suïssa, Bèlgica, Àustria, Grècia, el Marroc i el Regne Unit, a més dels participants locals. Les jornades exploraran les noves tendències del sector, posant el focus en l’oferta d’experiències sostenibles i de benestar.

Altrament, els dies 20 i 21, tindrà lloc un debat sobre qüestions de sostenibilitat en l’àmbit del sector turístic, el qual tindrà lloc al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Finalment, el 23 de març se celebraran un seguit d’activitats ludicotècniques a Encamp.

Aprovada la proposta de licitació per estudiar la càrrega turística del país

El Consell de Ministres va aprovar ahir la convocatòria per la licitació d’un concurs amb la finalitat de contractar una empresa que faci un «estudi relatiu a la càrrega del turisme del país, així com les mesures necessàries per garantir la sostenibilitat i qualitat del sector turístic», va argumentar el portaveu del Govern. Pel que respecta a les parts que l’anàlisi ha d’incloure, Casal va apuntar que és molt important que «incorpori les repercussions actuals i futures, econòmiques i socials de l’activitat turística, tenint en compte les necessitats de la població». D’aquesta manera, l’empresa que finalment sigui escollida com l’encarregada de l’estudi «treballarà sota la direcció del Ministeri de Turisme i Comerç», va declarar el ministre. Tanmateix, l’estudi estarà centrat «no només en la part de càrrega màxima de turisme del país, sinó que també en la quantitat d’allotjaments». Tot i que la valoració que l’empresa adjudicatària faci també ha de tenir en compte «els resultats dels estudis de capacitat de càrrega màxima que estan concloent les parròquies i que pròximament rebran», va afegir Casal.

D’altra banda, la licitació es farà mitjançant un concurs nacional amb procediment de contractació oberta i modalitat ordinària. Finalment, les bases es poden descarregar a la pàgina web de la plataforma de contractació del sector públic: https://contractació.govern.ad/SLE_Internet.