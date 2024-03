Strzoda afirma que Macron respectarà el referèndum de la UE

Sigui quina sigui la decisió que el poble andorrà prengui respecte el referèndum amb l’Acord d’associació amb la Unió Europea, el Copríncep francès, Emmanuel Macron, la respectarà abans de res. Així ho ha afirmat el representant personal del copríncep, Patrick Strzoda, en una trobada amb els mitjans de comunicació: «És a través del referèndum que el poble s’expressarà i el Copríncep francès respectarà qualsevol decisió», ha informat Strzoda, posant en valor que les relacions entre el Coprincipat no es veuran «contaminades, disminuïdes o afectades per una decisió democràtica, ni tampoc hi haurà represalies».

En línia amb la qüestió de l’Acord, el representant també s'ha manifestat envers l’aprovació de l’avortament al Principat, així com la seva inclusió a la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. Per a Strzoda, es tracta d’un «tema delicat i sensible», remarcant la posició de Macron feta pública durant el seu viatge de 2019: «El Copríncep no pot intervenir en un debat que és competència exclusiva de les autoritats del país, però sí que podem considerar que és un treball lent i discret». Així i tot, el representant personal de Macron ha afirmat que «hi ha senyals més aviat positius i hem de deixar temps per a la reflexió», recordant els avenços fets i la bona predisposició tant del cardenal Pietro Parolin com pel Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives.

L’aprovació de la Llei del pressupost de l’exercici 2024 ha sigut un dels altres temes tractats durant la trobada, el qual dicta un augment de l’IPC a les pensions dels residents del país, però no als no residents. Segons Strzoda, el Copríncep «va examinar la Llei de finances, en particular l’article número 20, i, efectivament, aquesta exclou els no residents de la revaloració de l’IPC». Aquesta situació ha donat pas a un treball de reflexió i expertesa, amb l’objectiu de garantir «una no violació de la igualtat», juntament amb les diferents autoritats andorranes. «El Copríncep tenia en compte que si remetia aquest article al Consell Constitucional, la Llei de finances no s’aplicaria immediatament», ha apuntat, destacant que el síndic general, Carles Ensenyat, ha posat sobre la taula una «llei correctora» que, una vegada consensuada amb els grups parlamentaris, va fer que el Copríncep considerés que «ja no era necessari el recurs».

Macron visitarà Andorra el 2025 / Qüestionat per la pròxima visita de Macron al Principat, Strzoda ha informat que aquesta està programada per a finals de 2024 o principis de 2025: «Té l’agenda d’aquest any molt ocupada, amb les commemoracions del 80è aniversari del desembarcament de Normandia, els Jocs Olímpics i Paralímpics, i un cert nombre de trobades internacionals com el G-7 o el G-20», remarcant, això sí, que «serà molt abans del referèndum per l’Acord».

El representant personal del Copríncep francès també ha volgut fer una valoració personal del seu viatge al Principat, el qual ha catalogat com una «missió apassionant»: «Aquest viatge implica descobrir Andorra, conèixer els seus actors polítics i econòmics, veure quines són les preocupacions del país i tornar la informació al Copríncep perquè pugui dur a terme la seva feina». Strzoda, que ocupa el càrrec des de 2017 després d’haver format part de la secretària de la presidència de Macron, ha destacat com a punt important de la missió, com no podia ser d’una altra manera, l’Acord d’associació que el Principat porta negociant des de fa nou anys: «El viatge d’avui forma part d’aquesta lògica, per veure quin és l’estat d’opinió dels actors polítics de cara a aquest referèndum», motiu pel qual «em vaig reunir ahir a la nit amb tots els antics caps de Govern i els sindicats que han treballat en aquest tema, així com els cinc grups parlamentaris que han participat».