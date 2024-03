Cadena destaca els avenços d’Andorra en polítiques d’igualtat de gènere

La 68a sessió de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona rebrà aquesta setmana a la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena. Organitzat per l’ONU i celebrat a Nova York, es tracta del fòrum anual de més rellevància sobre la igualtat de gènere i l’empoderament de les dones, a més de comptar amb la participació de governs, societat civil i especialistes del sector.

La intervenció de Cadena es va donar el passat dijous al Debat General de la comissió, en el qual es van destacar els avenços que ha fet Andorra en els darrers anys. La secretària d’Estat va fer especial menció a la Llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes. «Aquesta normativa expressa la voluntat política d’eliminar les desigualtats estructurals que pateixen les dones en tots els àmbits de la vida, per tal d’assolir una societat més justa i democràtica», va indicar, afegint que la llei també ha permès crear, per exemple, l’Institut Andorrà de les Dones.

«La igualtat de totes les persones constitueix l’eix transversal de totes les polítiques públiques que s’han impulsat des del Govern», va remarcar Cadena. Així i tot, també va esmentar que totes les polítiques relacionades amb la igualtat d’oportunitats desenvolupades i implementades apunten «a integrar i normalitzar la perspectiva de gènere a l’administració pública», destacant que el Govern ja va convocar el 2020 la primera concessió de subvencions a empreses i associacions que promouen projectes d’igualtat de gènere i de prevenció de la violència contra les dones: «En els darrers quatre anys, el pressupost assignat a aquest projecte s’ha triplicat», motiu pel qual «és important recordar que erradicar la pobresa entre les dones i les nenes és qüestió de justícia».

Participació en l’Organització Internacional de la Francofonia/ Cadena també va participar en la Concertació d’alt nivell organitzada per l’Organització Internacional de la Francofonia (OIF) sobre ‘L’empoderament de les dones francòfones: eina per a una inclusió econòmica sostenible’. Durant la seva intervenció, Cadena va explicar els diferents mecanismes legals i les accions que s’han implementat a Andorra per millorar la igualtat de gènere, com el desenvolupament de plans d’igualtat en les empreses de més de 50 treballadors.