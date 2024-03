Magallon participa en la Conferència de Presidents de la Regió Europa de l’APF

El cap de la delegació del Consell General a l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF), Marc Magallon, es desplaçarà aquest cap de setmana fins a Chisinau (Moldàvia) per participar en la Conferència de Presidents de la Regió Europa, la qual se celebrarà entre el 17 i el 20 de març. Magallon participarà en el seminari de reforçament de les capacitats dels parlamentaris en la lluita contra la desinformació, en què compartirà la seva perspectiva i coneixement en aquesta qüestió. El seminari, que se centrarà en diverses ponències relacionades amb la desinformació, oferirà una visió global del fenomen a la Francofonia, amb un èmfasi especial en el cas de Moldàvia. Els parlamentaris discutiran els efectes de la desinformació en l’en torn electoral i exploraran el rol dels legisladors per afrontar aquesta problemàtica que continua creixent. A més, Magallon participarà en la Conferència de Presidents el dia 19 de març, la qual iniciarà la preparació de la 36a Assemblea Regional Europa de l’APF que tindrà lloc a Pristina (República de Kosovo) del 10 al 14 de novembre del 2024, abordant la revisió del programa d’accions de cooperació de l’APF.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació