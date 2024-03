El PS titlla d'"erroni" el model d'inversió estrangera actual

En roda de premsa celebrada aquest migdia, el partit socialdemòcrata ha criticat el model actual d'inversió estrangera que impera al país. Així ho ha afirmat la primera secretària de la formació política, Marta Pujol, qui ha indicat que es tracta d'un "model erroni, tant per com s'ha legislat com per com s'ha gestionat, de manera indiscriminada i sense tenir en compte les possibles conseqüències en seguretat o en la imatge exterior del país", remarcant, però, que aquestes declaracions no tenen res a veure amb el cas viscut aquests dies arran la polèmica sorgida amb el 'Rei d'OnlyFans': "No es tracta de parlar d'un cas concret, tot i que sí que ha posat en evidència una sèrie de plantejaments que ens volem fer".

En línia amb aquestes declaracions, Pujol ha remarcat que la Llei d'inversió estrangera s'hauria de regir per un model que anés més enfocat cap a una "economia productiva, amb un valor afegit i que potències la recerca i el desenvolupament" i no cap a activats que, tot i ser legals tècnicament, "no són gens productives, ratllen la il·legalitat o cosifiquen la dona i altres maneres d'explotació". Segons la secretària del partit, aquest model fa que siguin encara més latents unes desigualtats econòmiques que continuen creixent al país i que denoten, un cop més, la mala gestió del Govern actual: "Demòcrates treu pit del creixement en termes macroeconòmics, però aquest desenvolupament no pot ser a qualsevol preu, com perdre seguretat o donar una imatge pèssima del model de país".

A la roda de premsa també ha comparegut el president de la formació política, Pere Baró, qui ha titllat el model actual de "màrqueting polític" i remarcant que l'Executiu no va aprovar cap de les propostes llençades pel seu partit. "Hem de buscar una inversió estrangera amb valor afegit, que aporti realment alguna cosa a Andorra. Ara mateix, ens governen uns gestors als quals els parles de diners i perden el nord", ha apuntat Baró. Així i tot, el president socialdemòcrata ha esmentat que l'objectiu de la llei era "treure la moratòria al preu que fos, ja que podia crear una inseguretat jurídica", un afer que, per a Baró, de poc servirà: "Crear una llei perquè a l'any s'hagi de tornar a revisar també pot crear aquesta inseguretat a aquelles inversions que realment sí que volen aportar un valor afegit".

Per altra banda, el també conseller general ha volgut manifestar-se sobre el reglament fet públic aquesta setmana per tal d'accedir als pisos de lloguer assequible que Govern està posant en marxa. Segons Baró, aquest "no és un reglament valent, tot i que estem contents perquè és un principi, però cal anar més enllà", posant el punt crític en què l'Executiu encapçalat per Xavier Espot no sap diferenciar un lloguer a preu assequible amb un lloguer d'ús social, als quals només acabaran accedint "persones amb necessitats socials": "Aquest parc públic d'habitatge no solucionarà el problema de l'habitatge, per això és necessari una llei ben feta i treballada", ha finalitzat.