Oriol Martínez, doble campió als Campionats de Catalunya de Joves 2024

El Club Tennis Taula Valls del Nord (CTTVN) va participar la setmana passada als Campionats de Catalunya de Joves 2024 amb grans resultats. El més destacat va ser Oriol Martínez, que tot i estar-se recuperant d'una lesió es va proclamar campió del certamen masculí per equips, formant part de l’equip UE Sant Cugat, i de dobles, formant parella amb el jugador del TT Cassà, Ladimir Mayorov. Tot això en categoria infantil.

Per El Periòdic

