La prova pilot dels vols amb Palma de Mallorca tindrà un cost zero per al Govern

La nova ruta aèria que connecta l’aeroport Andorra - La Seu d’Urgell amb Palma de Mallorca ha tancat la seva prova pilot de tres mesos amb 2.594 persones transportades i una mitjana d’ocupació del 70%. Així ho ha confirmat avui el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, qui s'ha mostrat molt satisfet dels resultats obtinguts, i posant en valor que el cost a pagar per part del Govern d’Andorra serà de zero euros: «Confiàvem al 100% en el el treball transversal dut a terme amb Andorra Turisme i estem molt satisfets que s’hagi consolidat d’una manera orgànica», ha apuntat.

I és que tal com Forné s'ha encarregat de recordar, l’import inicial de l’oferta era de 220.000 euros, però el bon funcionament de la ruta ha comportat que aquest es vegi disminuït a una total gratuïtat per part de l’Executiu: «El Govern no haurà de destinar aquests diners, els quals descendien a zero en el millor dels escenaris i en funció de l’ocupació i l’ingrés mitjà».

Air Nostrum ha sigut la companyia encarregada de fer efectiva la ruta aèria esmentada, després de guanyar el concurs iniciat el desembre passat. Així doncs, la duració de la prova pilot s’ha estès durant 13 setmanes, amb dues freqüències setmanals i un avió ATR 72, el qual compta «amb unes característiques perfectes per a aquest aeroport». L’aeronau té una capacitat de 3.744 seients disponibles, complint-se així el 70% d’ocupació mitjana. El pic més alt ha sigut del 94% en un dels vols, mentre que la mitjana més alta s’ha contemplat al febrer, amb un 81%.

Sobre la possibilitat d’ampliar la ruta durant els mesos d’estiu, Forné ha declarat que s’explorarà la viabilitat per fer-ho, remarcant, això sí, que per al pròxim desembre i fins a l’abril del 2025 la línia ja funcionarà per si sola: «Es farà un concurs amb una previsió semblant a l’actual, però no caldrà una partida econòmica per part del Govern perquè les empreses ja estaran interessades a operar».

Tanmateix, el secretari d’Estat ha indicat que es continua treballant també a explorar noves rutes aèries, destacant que la línia amb Madrid ja s’està consolidant: «La mitjana s’ha incrementat en un 10% i ara tenim 43 passatgers de mitja». Així i tot, i pel que respecta als vols intersetmanals, Forner ha afirmat que «no es troben ara mateix en els plans de Govern, ja que hem optat per fer proves pilots en mesos més curts».