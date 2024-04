Convocat el concurs per a l’anàlisi de les graelles salarials de l’administració

L’òrgan de contractació, a través de la Plataforma de contractació del sector públic, notificarà l’enllaç a les persones que hagin presentat una oferta. Les persones que estiguin interessades a assistir-hi com a públic ho hauran de demanar a l’òrgan de contractació.

Segons explica l’edicte publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), el plec de bases es pot descarregar de manera gratuïta a través de la plataforma de contractació del sector públic: https://contractacio.govern.ad/SLE_Interne. Les ofertes es poden de presentar a través d’aquesta mateixa plataforma fins al pròxim 16 de maig a les 10.00 hores. L’obertura de les sol·licituds serà telemàtica i tindrà lloc a les 10.00 hores del proper 29 de maig. Cal tenir en compte que l’empresa disposarà fins al 31 de desembre per elaborar el treball.

La secretaria d’Estat de Funció Pública del Ministeri d’Afers Socials ha convocat avui un concurs internacional per a la contractació d’una empresa que s’encarregui de dur a terme l’anàlisi de les graelles salarials i la proposta de política retributiva de l’administració general. Segons estableix el plec de bases, també s’avaluarà el desenvolupament de la carrera professional. L’anàlisi de les graelles salarials inclourà els cossos especials, el cos general, el diplomàtic, el d’educació i el de justícia.

Per El Periòdic

