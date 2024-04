Els bancs andorrans tanquen el 2023 amb un increment del 44%

La banca andorrana ha tancat l'any 2023 amb un resultat agregat de les tres entitats bancàries de 163 milions d’euros gràcies, en bona part, a l’impuls dels ingressos generats per l’increment dels tipus d’interès i per l’adaptació del negoci al nou entorn i a les necessitats de la clientela. La banca creix un 44% en beneficis, però també en volum dels recursos gestionats de clients un 16% fins als 74.187 milions d’euros.



D'aquesta manera, el model de negoci de les entitats demostra la seva resiliència i sostenibilitat. El conjunt dels tres bancs presenten una rendibilitat (ROE) del 10,38%, en línia amb la rendibilitat mitjana de les entitats europees, la qual cosa representa un increment de 281 punts bàsics respecte del 2022 (7,57% el 2022). La rendibilitat del negoci sobre els actius, mesurat pel ROA, assoleix el 0,89%, millora la seva posició respecte del 2022 (0,66%) i se situa per sobre de la mitjana europea.



Durant el 2023, l’impuls dels ingressos donat per la pujada de tipus d’interès ha rendibilitzat l’activitat tradicional de concessió de préstecs i ha empès el benefici. Per altra banda, la plaça segueix amb l’adaptació contínua a la normativa bancària internacional i les inversions en tecnologia que continuen pressionant els resultats. La rendibilitat del sector és clau per poder donar confiança als mercats i afavorir el creixement econòmic nacional.



Fortalesa del sector bancari andorrà i diversificació / Tanmateix, la banca andorrana manté la seva solidesa amb una bona capitalització de les entitats, amb una ràtio de solvència CET1 del 16,97% (15,76% el 2022), per sobre de la mitjana dels bancs europeus, la qual se situa en el 15,80% segons dades de l’EBA del tercer trimestre del 2023.

Pel que fa a la ràtio de liquiditat (LCR) és del 228,16%, molt superior al mínim del 100% fixat pels reguladors europeus i superior a la mitjana dels bancs europeus, la qual és del 160% al tancament del tercer trimestre del 2023. La ràtio de morositat, tot i l’increment de l’euríbor, continua amb la seva tendència a la baixa, fins a un mínim històric del 2,1% (3,3% el 2022, 3,7% el 2021, 4,49% el 2020 i 5,32% el 2019).

La directora general d’Andorran Banking, Esther Puigcercós, destaca que “les entitats andorranes tenen una posició de capital sòlida amb unes ràtios de liquiditat superiors a la mitjana de la banca europea. Tenir un sector bancari sòlid és clau per a impulsar el creixement i la competitivitat de l’economia”.