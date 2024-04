Álex 'Sito' Espanyol estrena el lideratge de la Beca Junior RTS a Còrdova

Després d'haver estrenat per tot l'alt la temporada dominant de principi a fi el Ral·li Terres Altes de Lorca, Álex 'Sito' Español i Lorena Romero afronten aquest cap de setmana la segona prova del seu programa esportiu com a líders de la Beca Junior RTS. Alhora, el pilot andorrà i la copilot barcelonina parteixen igualment al capdavant del Trofeu S-CER 2RM al Ral·li Sierra Morena, on comença, a més, el Desafío Peugeot, un altre dels certàmens de promoció que s'ha marcat aquest any com a objectiu el pilot de Calm Competició.

La prova andalusa és la primera de les cinc que puntuaran per a l'emblemàtica monomarca del lleó, que ressorgeix aquest 2024, després d'un parèntesi de 16 edicions, amb l'objectiu de tornar a impulsar joves talents com Español perquè puguin fer el salt properament a un vehicle de la categoria Rally2. Així doncs, l'andorrà i la seva nova navegant, qui van protagonitzar una estrena triomfal a la primera cita de la Beca Junior RTS, parteixen plens de motivació al Ral·li Sierra Morena que, a més de puntuar per al S-CER (Supercampionat d'Espanya de Ral·lis), rep la prospecció de l'ERC (European Rally Championship) amb vista a l'any 2025.

Gairebé 200 quilòmetres cronometrats, dividits en dues etapes (dissabte i diumenge) i 14 trams cronometrats, conformen l'intens i exigent rutòmetre de la 41a edició del Ral·li Sierra Morena, on Español i Romero estan cridats a exercir un paper protagonista dins de les tres categories que disputaran a bord del seu Peugeot 208 Rally4.

En paraules de l'andorrà: "Venim a Còrdova amb moltes ganes després d'aconseguir el triomf a Llorca. La motivació és màxima, però tampoc cal perdre el focus a assolir els màxims punts en aquest inici de temporada, que és l'estratègia marcada". En aquest sentit, ha assenyalat que intentaran fer una bona cursa "dins de les nostres possibilitats".