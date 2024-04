Maeva Estevez fa oficial el seu retir de les pistes

La 'rider' Maeva Estevez ha anunciat aquest dijous el seu retir oficial de les pistes d'esquí en no recuperar-se de la darrera lesió dels ossos carpians de la mà dreta patida a Xile. En aquest sentit, l'esportista ha esmentat que des de la caiguda durant els Jocs Olímpics de Beijing l'any 2022, on es va fer mal al genoll, no ha sigut el mateix. "Tot semblava que s'acabava als Jocs, però ho vaig tornar a intentar un any més després d'una lesió al canell. Per coses de la vida no s'ha pogut continuar, eren molts senyals que em deien que no havia de seguir i havia de cuidar el meu cos", ha explicat totalment emocionada.

El punt d'inflexió, però, va ser en perdre el coneixement de com afrontar el mal als Andes xilens. "L'últim any el meu cap ja no estava per afrontar la lesió com sempre. Havia canviat i no tenia la mateixa motivació", ha manifestat. Va poder reunir la valentia per prendre la decisió gràcies a l'ajuda del seu psicòleg, que l'ha acompanyat en aquest procés tan difícil. L'esquiadora ha aprofitat l'espai per reivindicar que "la part mental és molt important i poc se'n parla".

Així doncs, Estevez posa el punt final a una carrera de 13 anys, que ha qualificat de "molt bona", en què ha pogut aprendre i viatjar molt alhora que passava per tot un huracà d'emocions. En conseqüència, l'snowboard ha acaparat un 90% de la seva vida, cosa que ha dificultat la presa de la decisió. "Volia acabar amb una temporada sencera més", ha confessat, incidint en el fet que els esportistes no es conformen amb tots els assoliments previs. Tanmateix, ha pogut posar el colofó d'or al Campionat d'Espanya, després de dos anys sense lluir un dorsal, rodejada d'amics i familiars. Amb tot, li tranquil·litza saber que ha intentat seguir fins al final i que les lesions ocorren sovint. "Estic contenta d'acabar", ha aclarit.

D'aquesta manera, ha volgut agrair a tots els seus éssers estimats per acompanyar-la en aquest viatge, a la federació i al Govern pel suport. Així mateix, l'acte ha comptat amb la presència de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el secretari d'Estat d'Esports i Joventut, Alain Cabanes, com de la portaveu de la Junta Directiva de la FAE, Meritxell Santuré.

Per la seva part, el director tècnic de la FAE, Carles Visa, ha qualificat d'agredolç el moment, ja que "s'acomiada una noia amb un bon currículum de 17 podis, quatre d'ells en Copa d'Europa, on podia haver millorat el palmarès si no fos per les lesions". Alhora, la seva retirada per qüestions de salut és un factor positiu. "Deixarà de castigar al seu cos", ha recalcat. És per tot el que ha aportat a la federació, que Visa ha volgut agrair-li els anys que ha estat amb ells.



Freeride World Tour i la FIS / Durant el mes de desembre del 2022, la Federació Internacional d'Esquí (FIS) va fer públic la compra dels drets del Freeride World Tour (FWT). Ara, s'està iniciant a programar la inserció del tour, ja que la FAE és el representant de la FIS al país. En conseqüència, Visa ha esmentat que la principal idea és que Estevez sigui la màxima encarregada de desenvolupar-ho. "La part competitiva potser no està l'any que ve. La preparació és més fàcil i potser sí", ha confirmat.

Per la seva part, la jove andorrana ha demostrat el seu plaer per poder-hi participar en el projecte. "Quan el Carles (Visa) m'ho va comentar, em va semblar un projecte amb molt potencial", ha declarat. Així doncs, és conscient que tot i no haver participat mai en freeride, té "experiència en competició i és important".



Sense 'snow' a la FAE / Amb el retir de Estevez, Visa ha confirmat que la FAE tancarà de forma imminent la secció de snowboard per manca de representants. "És cert que tenim al Mario (Da Cruz), però es desenvolupa de forma diferent", ha al·legat. Tot i això, han de parlar amb el jove 'rider' per conèixer i acabar de concretar la seva línia de cara a la temporada vinent, quan ja estigui recuperat de l'encefalitis. Finalment, ha declarat que els clubs d'esquí del país no treballen la disciplina amb una visió professional i molt lluny del seu camí, segons informa l'ANA.