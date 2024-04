L'FC Andorra posa les entrades a cinc euros pel tram final de la lliga

L'FC Andorra vol incentivar l'assistència l'Estadi Nacional per aquest darrer tram de la competició amb la permanència en joc. En aquest sentit, voler fer de l'estadi un fortí en els cinc darrers duels que els resten com a locals, i per això, han posat les entrades a cinc euros per a andorrans i residents. A més, els menors d'edat tindran entrada gratuïta. En darrer lloc, apunten mitjançant un comunicat que els partits contra l'Eibar, el Racing, l'Albacete, el Burgos i el Racing Ferrol "seran clau" si el conjunt tricolor "vol seguir una temporada més al futbol professional. Per això, animem a tots els andorrans a donar un suport a l'equip que de ben segur serà molt important en aquest últim tram".