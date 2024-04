Govern va trigar sis mesos a controlar les irregularitats de les pensions d'invalidesa

La demanda d'informació sobre el control de les pensions d'invalidesa per part del grup parlamentari de Concòrdia, PS i el conseller general no adscrit, Víctor Píntos, al Govern el passat 7 de febrer continua traient a la llum més detalls del pagament d'algunes pensions amb un import superior al degut per part d'alguns pensionistes. Dins de la petició, Cerni Escalé, Judith Salazar i Victor Píntos van demanar informació de transparència sobre les actes del Consell d'Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) des de l'entrada en vigor de l'article 172, entre altres dades.

Tanmateix, als documents que Govern va adjuntar a la seva resposta i als quals ha tingut accés EL PERIÒDIC es troba la demanda -en reiterades ocasions - d'exercir un degut control i revisió de les pensions d'invalidesa, així com una automatització del càlcul de l'import a percebre per cadascun dels pensionistes. En concret, a les actes de març, maig i juny del 2023.

Segons es pot llegir a un dels annexos, a la transcripció dels punts de l'acta del dia 28 de març del 2023 s'afirma que dues persones van tenir coneixement "del cas d'una persona que, a petició seva, se li va rebaixar l'import de la pensió d'invalidesa en base al fet que la pensió d'invalidesa sumada amb el salari que rep superava el seu salari global mensual mitjà". A més, el text exposa que el Consell Administratiu acorda "demanar que es treballi per implementar de forma automàtica els controls corresponents a les pensions d'invalidesa amb el salari percebut, per avisar de manera immediata per recalcular l'import de la invalidesa perquè no superi l'import del salari global". De la mateixa manera, a les actes dels dies 30 de maig i 27 de juny del mateix any es poden llegir peticions que giren al voltant de la importància i priorització del control dels imports de les pensions d'invalidesa, així com "l'especificació de quantes pensions -de les 2270 existents en total- són susceptibles de revisió, quantes s'han revisat i els respectius imports, etcètera".

Paral·lelament, a l'acta del 29 d'agost de l'any 2023 consta que "a petició del Consell d'Administració, s'ha procedit a fer un control informàtic sobre les persones pensionistes d'invalidesa que treballen o executen una activitat per compte propi". També es deixa constància al text que "està pendent de rebre la informació definitiva sobre els imports", afegint que "s'ha de fer els controls de 46 pensionistes que alhora duen a terme una activitat per compte propi, així com establir un procediment per controlar les persones que són titulars d'una pensió d'invalidesa que resideixen fora d'Andorra". Finalment, l'apartat confirma que hi ha 244 pensions d'invalidesa que s'han de reduir o suspendre "en el més breu termini de conformitat amb l'article 172".

UN FULL DE RUTA AMB RETARD / Dins de les esmenes de les actes del Consell d'Administració, hi ha una específicament que marca un traçat de full de ruta, amb data de 26 de setembre del 2023, en la qual s'afirma que la Direcció comenta que s'ha fet l'estudi del pla d'acció i presenta el document "Full de ruta del control de les pensions d'invalidesa-article 172". Així, la ruta proposada es divideix en tres fases, la primera per a l'adequació de les pensions; la segona, la qual, segons apunten els indicis, es podria estar produint ara mateix, per a la reclamació dels imports cobrats de més per alguns pensionistes, i per últim, la fase tres que consisteix en la revisió periòdica de les pensions.

CÀLCUL DE PENSIONISTES / Tant el full de ruta com les actuacions amb la situació de les pensions d'invalidesa, que va suggerir la Direcció i que es reflecteix a les actes del Consell d'Administració de la CASS, arriben després de diverses peticions d'actuació, ja que, fins al moment, la quantitat de pensionats afectats es manté en 191 persones amb unes reduccions que van des d'1,45 euros fins als 1.040,84 euros.

RECLAMACIÓ DELS INGRESSOS / De la mateixa manera, dels 46 expedients regularitzats, només a vuit se'ls ha reclamat el deute. El registre dels expedients són entre 2021 i 2023, amb uns imports que oscil·len entre els 470 fins als gairebé 12.000 euros. D'altra banda, aquests ingressos han quedat invàlids arran de la decisió de condonació que van prendre els consellers generals mitjançant la Llei del pressupost.

EL LLISTAT I ELS DEUTES / Per últim, les dates que comprèn el llistat de pensionistes afectats per la situació esdevinguda pels errors de càlcul van des de març del 2021 fins a febrer del 2024, i amb un import de pensions pagades calculat en 1.065.610 euros el qual, ara, la CASS haurà de recalcular el valor real que cada pensionista ha de percebre.