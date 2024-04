FIVE Media Clan es proclama millor equip d’Europa i supera al FC Barcelona

FIVE Media Clan, l’equip d’Esports andorrà fundat l’any 2021 per tres joves del país, Roger Espuga, Dani Lorenzo i Sergi Martí, va aconseguir una fita històrica en el món dels videojocs en proclamar-se millor equip d’Europa i tercer del món del Miami Major de Call of Duty, obtenint 16.000$ de premi i guardonat com a equip revelació del campionat, superant a Boston i Texas.

Pel que fa al VALORANT, els andorrans han acabat en quarta posició en el seu primer any competint a la primera divisió espanyola, superant fins i tot al reconegut FC Barcelona, el qual ha quedat cinquè.

FIVE competeix en dues disciplines professionals de videojocs des d’inicis del 2024. Una d’elles és Valorant, a la primera divisió espanyola, i a Call Of Duty, on competeixen a nivell europeu i mundial, amb competicions presencials a vàries ciutats dels Estats Units. Lligues i campionats propietat d’empreses com MediaPro i Microsoft, que es poden seguir obertament per Twitch i YouTube.

L’ingrés dels andorrans en aquestes dues disciplines i competicions de videojocs durant el 2024 ha suposat una sorpresa tant a nivell nacional com internacional. En la seva gira de competicions presencials pels Estats Units, han superat a tots els equips d’Europa per segona vegada consecutiva, consolidant-se com a referents en el món dels esports electrònics i en concret del Call Of Duty.

El club, a més de la seva excel·lent actuació en Esports, també ha construït una forta presència i comunitat digital, desenvolupant una marca de roba pròpia i establint relacions amb els reconeguts youtubers RickyEdit i Agustin51, residents al país que actuen com a copropietaris. Fets que, davant la incredulitat del món, han posicionat Andorra en el mapa internacional dels esports electrònics sent FIVE el seu únic representant a l’avantguarda dels rànquings.

El club, no només té presència en l’àmbit dels videojocs, sinó que també ha demostrat la seva habilitat per transformar digitalment empreses i institucions, contribuint al desenvolupament tecnològic d’Andorra. Entre els seus èxits més recents destaca la direcció de la campanya guanyadora de les eleccions comunals de Desperta Laurèdia, consolidant encara més la seva influència i prestigi dins i fora del país.

FIVE Media Clan continua demostrant que amb determinació, talent i treball, els somnis es poden convertir en realitat, posant el país en el mapa global i inspirant les generacions futures d’emprenedors.

Des d’El Periòdic hem parlat amb Roger Espuga, un dels fundadors perquè ens expliqui, de primera mà, com han arribat fins aquí. «El fet de ser joves i consumidors d’aquest mateix sector ens ha donat un avantatge competitiu molt gran en el sector i de moment tots els projectes que hem fet han anat molt bé», explica.

Pel que fa a les competicions, «el 2024, a causa del nostre bon recorregut competitiu en la 2a divisió de la disciplina de Valorant, MediaPro ens va contactar, juntament amb el Barça, per oferir-nos una plaça a primera divisió espanyola. A partir d’aquí vam formar el millor equip competitiu possible, tot i els pocs recursos que tenim, i hem assolit la 4a posició, inclús per davant d’ells». El mateix va succeir amb el Call Of Duty, l’altra disciplina on competeixen, però les competicions són en l’àmbit europeu i mundial. En aquesta disciplina se celebren «Majors» presencials a vàries ciutats dels Estats Units i «aquí sí que ha sigut totalment inesperat que poguéssim quedar top 1 d’Europa i top 3 del món. Fins i tot hem competit i guanyat contra els nostres referents del 2021 quan vam començar».

Espuga destaca que «ens fa il·lusió portar la marca Andorra com a club».