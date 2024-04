L’absoluta està llesta per enfrontar-se a una de les favorites, Montenegro

La selecció absoluta femenina enceta demà una nova finestra internacional per disputar els dos primers duels de la fase de classificació per a l’Eurocopa. Les noies d’Albert Panadero, doncs, s’enfrontaran a les 16.30 hores a Montenegro, i dimarts vinent rebran a Grècia a l’Estadi Nacional (19.00 hores).

El tècnic i Tere Morató han parlat al respecte. «Després d’acabar la Nations League de la manera com la vam acabar, tenim ganes de seguir aquest procés, aquest camí», ha indicat la jugadora.

Les dues rivals de les tricolor són, sobre el paper, les favorites, un aspecte que no dona respecte a l’andorrana: «A priori sempre són les altres les que ens han de guanyar, però ja hem vist que podem superar a molts rivals». «Tenim moltes ganes, les hem analitzat i sabem els seus punts forts i dèbils. Crec que alguna sorpresa els podem donar», ha afegit.

Per a Panadero és la primera experiència amb el combinat, i demanada per si el model de joc ha patit canvis, la capitana de la selecció ha comentat que segueixen una mica la idea que tenien, però afegint els apunts del seleccionador: «Ens està transmetent la professionalitat, l’ambició i la il·lusió de jugar aquests partits, que totes tenim moltes ganes». En relació amb això, el tècnic ha assenyalat que les sensacions són bones: «Les jugadores estan motivades, ara hem de continuar treballant els últims detalls de cara al partit de demà i sent conscients de les nostres limitacions».