L'Illa Carlemany acull l'exposició de pintura 'Essències i mirades del bosc'

El centre comercial Illa Carlemany acull una nova exposició de pintura. En aquesta ocasió, a la planta baixa i fins al diumenge 14, es poden veure les pintures a l’oli de Javier García Daza.

Al Nadal del 1987 li van regalar al Javier un cavallet de pintor, una tela, pinzells i pintures: va ser el seu primer contacte amb el món creatiu i la seva primera obra, una tela en la qual va plasmar una casa de camp enmig del bosc. L’excés d’oli emprat en pintar-la va fer que una setmana després encara no estigués eixuta. Va ser el seu primer i darrer quadre, fins que va reprendre l’activitat el 2017 i durant la pandèmia és quan arriba al seu màxim potencial.

'Essències i mirades del bosc' està formada per una sèrie de “tablillas” de 27 x 35 cm, pintades a l’oli, on es reprodueixen animals de la fauna andorrana. L’autor s’ha inspirat en el llibre 'Joies de la fauna d’Andorra' de Mario Chimenea. A l’exposició també hi ha un codi QR, que en escanejar-lo permet sentir els sons de cada animal, el que fa més didàctica de la mostra.