El MoraBanc rep al Granada en un duel "especial"

Arribada la jornada 28 de l'ACB, al MoraBanc Andorra l'espera un partit que, en aquesta ocasió, si es pot tractar de final. Si més no, d'un dels duels més importants de la temporada. I és que diumenge a les 17.00 hores rebran a la Bombonera al Coviran Granada, quart per la cua i amb només una victòria menys (vuit) que els tricolor, els quals se situen a la classificació una plaça per sobre. Així, dos rivals directes per la permanència es veuran les cares en un matx que Natxo Lezkano ha reconegut que és "especial". El tècnic ha comentat aquest matí en roda de premsa que el partit de diumenge no és "diferent" de la resta per la derrota a Múrcia el cap de setmana passat, sinó perquè els andalusos "lluiten pels mateixos objectius que nosaltres. Allà vam perdre i seria molt important vèncer aquest matx i continuar tenint-los darrere a la taula".

El duel podria tenir similituds, pel que fa al context, a les que els del Principat van jugar fa un mes contra el Zunder Palència, ja que aquests darrers s'hi jugaven molt i es van acabar enduent el triomf. Tot i això, el de Portugalete ha deixat clar que per a ells té la mateixa importància que pels granadins, "el 100%". Els de Pablo Pin "han jugat molt bé durant tota la temporada, sabent on estarien, per això conserven la calma i ara potser estan en el seu millor moment", ha dit Lezkano, afegint que el Granada és un conjunt que està de canvis "que li han vingut molt bé" i que compta amb jugadors que juguen "a un nivell d'intensitat molt alt". "Això no vol dir que hàgim de tenir por al matx, tot el contrari, ha de ser un repte jugar un partit d’aquest nivell a casa i amb el pavelló ple, que més es pot demanar”, ha sentenciat.

Respecte a la baixa de Felipe Dos Anjos, l'entrenador ha comentat que aquesta és "important". "És un jugador que ha estat durant tot el curs, que ho ha fet molt bé i que ens dona aquesta mida molt important en aquesta lliga dins la pintura, i potser allà som una mica més petits, se’ns nota", ha dit. En aquest sentit, ha deixat clar que tenen opcions per a reemplaçar-lo, com és el cas de Nacho Llovet, qui en l'anterior jornada ja va jugar de 5 "i ho va fer molt bé". En l'equació també entra Alexander Madsen, el qual arriba tocat físicament, però "espero que també ens pugui donar allà un cop de mà". L'únic pivot natural, doncs, és Marin Marić, "qui està sent molt sòlid". Lezkano ha recordat que en tot el curs no hi ha hagut un sol partit en què hagi pogut comptar amb la plantilla al complet, però ha esmentat que se n'han sabut sortir i "hem continuat igual".

Demanat per la possible arribada d'un reforç en aquest tram final de la temporada per cobrir la baixa del brasiler, el de Portugalete ha explicat que no compta que vingui ningú i que se centra en els jugadors que té ara, tot i que no ha tancat la porta a la possible aterrada d'una incorporació.

L'afició / Sempre s'ha dit que l'afició és un factor determinant per als equips, i per aquest diumenge el MoraBanc ha tornat a penjar el cartell de sold out. "És fonamental per a tots els conjunts. Això parla molt bé de l'afició i del club", ha indicat Lezkano, afegint que l'afició "sempre ens donen aquell plus que cal quan tenim dubtes o flaquegem una mica, ens ha de servir com a al·licient per donar una mica més i tenir més confiança”.

El canal / El matx, segons ha informat Andorra Telecom, es podrà veure pel canal Multideporte 1, situat al dial 294 del servei de televisió sobre fibra òptica.