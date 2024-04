Sis nedadors de la FAN gaudeixen d'una formació impartida per José Bonal

Sis nedadors, dos internacionals i quatre amb opcions de debut internacional a Andorra 2025, han sigut convocats per part de la direcció tècnica de la Federació Andorrana de Natació (FAN), Alfonso Maltrana i Pablo Prieto, per una especialització de quatre dies a doble sessió sobre l'estil braça en el Centre Esportiu dels Serradells. Aquesta ha estat impartida per l'entrenador del centre espanyol Petrer, José Bonal Pedrón. Els seleccionats han sigut Clara Galí (2010), Biel Cuen (2007), Arnau Segarra (2007), Aritz Moreno (2007), Max Suarez (2008) i Jan Font (2009).

Segons esmenten en un comunicat emès per la FAN, la formació ha estat una de les activitats emmarcades dins el pla per afrontar la participació andorrana de la natació en els Jocs dels Petits Estats que se celebraran l'any vinent al país. Contràriament al que sembla, entre els quatre estils de la natació la braça és el més difícil de dominar, ja que és un estil en què qualsevol desajust biomecànic, sense importar la seva subtilesa, perjudica el rendiment del competidor. La detecció i correcció dels moviments menys eficients no és un procés senzill i molt menys evident, el qual podria ser immediat o prolongar-se en el temps, fins al punt de poder afectar l'estat anímic de l'atleta.

En aquest sentit, Bonal, exnedador i bracista d'alt rendiment, és un experimentat entrenador alacantí amb més de 30 anys de trajectòria i una comprovada experiència en el treball amb grups d'alt rendiment en edat júnior. També és el pare de la figura ascendent de la natació espanyola en braça, Miquel Bonal.

L'especialització ha coincidit amb la convocatòria que afectava 49 nedadors andorrans (18 alevins) de les categories aleví, júnior, infantil i absoluta de tots els clubs del país que es van concentrar al centre esportiu dels Serradells entre el període del 28 de març i el 5 d'abril. El nombre d'atletes convocats puja fins a la xifra de 60, si se sumen les sincronistes de la doble concentració de natació artística que va treballar entre el centre esportiu (CEO) i el centre de tecnificació esportiva (CTEO) de la parròquia d'Ordino, durant el mateix període.



Focus en 2025 / L'objectiu final de les accions del pla Andorra 2025 persegueix el desitjat salt qualitatiu que permeti una pujada homogènia del nivell dels competidors la pròxima generació. Contempla l'accés a recursos tècnics o tecnològics addicionals que facilitin la tasca d'entrenadors i la progressió dels atletes dels diferents grups d'entrenament de la federació. Les accions previstes inclouen clínics o formacions dirigides per nedadors, exnedadors o entrenadors de primer nivell, com la impartida, a finals de gener, per l'exsincronista i medallista olímpica Alba Cabello.

Entre els efectes immediats es busca renovar la confiança individual i impulsar la motivació dels atletes abans de confeccionar l'equip nacional final que representarà Andorra en la competició continental de petits països europeus.