El mal temps i els incidents penalitzen l'inici de temporada de Porté

El pilot andorrà Frank Porté va disputar el passat cap de setmana la primera data del campionat francès FFSA F4, al circuit de 'Paul Armagnac' a Nogaro. Segons indiquen en un comunicat emès pel club, el mal temps i els incidents van marcar el seu debut de temporada, qui va coincidir a assenyalar que "ha estat un cap de setmana de molts aprenentatges".

El dissabte durant la qualy, Porté va finalitzar 12è a la graella. El trànsit de vehicles, una bandera vermella i un error durant la volta ràpida van penalitzar la performance. Pel que fa a les tres curses disputades durant el cap de setmana, durant la cursa u els punts se li van escapar de les mans després d'una sortida confusa en la qual va perdre diverses posicions. A la cursa dos, el mal temps no va donar treva i les autoritats van decidir suspendre-la. Finalment, a la cursa tres el tricolor va tenir molt bon ritme de sortida, arribant a situar-se a la quarta plaça, però defensant la seva posició va tenir un lleuger toc que el va afectar l'aleró i el va deixar sense ritme per continuar amb l'atac, finalitzant 12è.

Així, Porté va esmentar que no va ser el tret de sortida esperat, atesa "la bona progressió del 2023, les bones sensacions dels entrenaments previs i els coneixements que ja tinc i he consolidat". Ara, però, haurà d'esperar fins al maig per tornar a competir en un circuit de forma professional.

El calendari està marcat per la ronda dos a Lédenon, del 10 al 12 de maig; ronda tres a Spa-Francorchamps (Bèlgica), del 21 al 23 de juny; ronda quatre a Nürburgring (Alemanya), del 26 al 28 de juliol; ronda cinc a Magny-Cours, del 23 al 25 d'agost; ronda sis a Dijon, del 13 al 15 de setembre, i, finalment, ronda set a Le Castellet, del 4 al 6 d'octubre.