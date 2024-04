Joan Aracil es corona al FWT Challenger d'Obertauern

El 'rider' Joan Aracil ha obtingut la victòria a la prova del FWT Challenger d'Obertauern (Àustria), la darrera de les quatre cites del circuit. "M'ha sortit una baixada molt maca, amb un 'backflip' i un salt en una pedra molt gran, i tot ben planxadet, que és el que estàvem buscant", ha explicat l'esquiador format a l'Esquí Club d'Andorra i actual monitor de l'escola d'esquí d'Ordino.

Amb aquesta victòria, l'andorrà s'ha assegurat la tercera posició de la general del circuit Challenger, aconseguint un total de 5.150 punts en la suma de totes les proves, els quals li donen el bitllet per formar part del màxim circuit de freeride del món de cara l'any 2025: el Freeride World Tour Pro. "Estic molt content d'anunciar que l'any que ve estaré al Freeride World Tour. Moltes gràcies als espònsors que han donat suport a la meva trajectòria, però això només acaba de començar", ha assenyalat. A més, ha volgut fer una "menció especial al Dani Fornell, qui sempre ha sigut el meu entrenador i abans de fer la baixada d'avui m'ha donat un parell de trucs".

L'esquiador assoleix així una fita de molt mèrit per a l'esquí de freeride andorrà, en què només fins ara el mateix Fornell ha pogut assolir aquesta classificació. "L'any vinent espero poder tenir el suport d'aquest petit gran país que és Andorra", ha conclòs. Fornell ha afegit que "serà un repte aconseguir un pressupost digne per poder afrontar la despesa i estar al màxim circuit mundial".

Cal recordar que el 'rider' i monitor ja va prendre part d'una cita del FWT el 2022 a l'estació, on va gaudir d'una wild card. Després de diverses temporades situant-se entre els 50 millors d'Europa, ha obtingut el gran objectiu que és classificar-se per al Freeride World Tour, culminant així una gran temporada en què també va assolir un podi a la JAM Extreme d'Ordino Arcalís, la qual va guanyar el monitor de la Freeride Academy, Iker Reyes, fet que confirma el gran nivell del freeride andorrà. "Es tracta d'una fita històrica per a l'esquí andorrà, ja que posiciona un nacional entre els millors especialistes del món. Les noies i nois de la Freeride Academy tindran un nou referent on emmirallar-se, com la generació del Joan va tenir el Dani Fornell com a referent", assenyala el director de màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma.