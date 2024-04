Xavier Cornella queda segon al gegant del campionat de Catalunya

El campionat de Catalunya de gegant s'ha disputat aquest dissabte a La Molina, on Xavier Cornella ha estat segon al podi, mentre que Àlex Rius ha quedat quarta posició. Així, la victòria ha estat per a l'argentí Nicolás Quintero amb 2.08.65 i la tercera posició per l'espanyol Aniol Torres.



D'una altra banda, en el 'top 10' també es troben els esquiadors andorrans: Àlvar Calvo en sisena posició, Robert Solsona en setena i Pirmin Estruga en novena. No obstant això, Pere Cornella no ha pogut completar la segona mànega, i en la primera han quedat fora l'esquaidor Marc Fernández, Martí Llort i també Marc Delgado. La jornada del diumenge, la pista catalana acollirà la cursa d'eslàlom per aquests campionats de Catalunya.