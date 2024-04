Arrenca la segona edició de l'Ski Camp U14 Joan Verdú per 'inspirar i motivar'

La nova edició de l'Ski Camp U14 Joan Verdú, un campus adreçat a tots els tecnificats U14 del Principat, ha donat el tret d'inici aquest dissabte i conclourà aquest diumenge. Les jornades gratuïtes tenen lloc a la pista les Canals i al centre de tecnificació d’Ordino. L'esquiador, Joan Verdú, ja va explicar en la seva presentació que la seva intenció amb aquest campus era aportar tot el seu coneixement i experiència actual als més joves, però sobretot "inspirar i motivar".



Així doncs, els 34 esportistes tindran l'oportunitat de conèixer, tal com ha indicat Verdú, "el pack complet" del seu dia a dia: des de l'entrenament a pista, la preparació física i les rutines fins a l'alimentació. A més, durant aquests dos dies, els més joves estaran acompanyats per tot l'equip de l'esquiador, un aspecte que Verdú valora com un valor afegit, ja que considera que és una manera de "nodrir" encara més tot l'aprenentatge.



Finalment, segons va esmentar la FAE en un comunicat, la idea és que serveixi per al futur dels joves esquiadors, els quals són els successius reals de l'esquí del país.