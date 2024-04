Andorra Endavant vol complementar l’estudi jurídic de Gide amb un estudi econòmic i social

Els resultats d'aquest estudi “tindran com a objectiu ajudar a aclarir les incerteses que envolten l'acord, especialment en el que fa referència a l'economia, l'ocupació i el benestar dels ciutadans andorrans i residents actuals”.

Després de la presentació de l'estudi d'impacte jurídic de Gide, Andorra Endavant vol anar més enllà en l'anàlisi de les implicacions socioeconòmiques de l'acord . Per això, tal com informen en un comunicat, han decidit “encarregar una nova fase d'estudi que abordi aquest aspecte fonamental de manera exhaustiva”.

El grup parlamentari Andorra Endavant vol complementar l'estudi d'impacte jurídic del prestigiós bufet d’advocats Gide amb un estudi socioeconòmic realitzat per un gabinet d’economistes de renom internacional. Aquesta decisió anunciada ahir asseguren que “reflecteix el compromís continu del grup parlamentari amb el poble andorrà per una presa de decisió informada i completa en relació amb l'Acord d'Associació amb la Unió Europea”.

Per El Periòdic

