El pubillatge d'Escaldes-Engordany renova representants i inclou la figura de la segona dama

L'elecció dels nous representants del pubillatge pel període 2024-2025 s'ha celebrat aquest diumenge sota l'organització de la Unió Pro-Turisme d'Escaldes-Engordany. Després d'un seguit d'activitats durant aquest cap de setmana, l'acte ha comptat amb la presència dels pubillatges d'arreu de Catalunya i de les autoritats escaldenques. La novetat d'enguany, després de deu anys, és la recuperació de la figura de la segona dama que s'ha pogut aconseguir "gràcies a la quantitat de candidatures que hi ha hagut per a pubilla", ha detallat el president de la Unió Pro-Turisme, Jaume Ambor. Tot i els pocs candidats per a la posició d'hereu, Ambor ha mostrat la seva satisfacció en poder donar continuïtat a la tradició. La renovació per a dos anys, brindarà als joves l'oportunitat de conèixer als altres representants de diferents territoris catalans, establir vincles, descobrir noves tradicions i mantenir la herència cultural.



L'acte s'ha iniciat amb la presentació de tots els pubillatges presents, seguit d'un discurs ofert per la fins ara pubilla Laia Llobet, que ha aprofitat l'ocasió per agrair la implicació del comú d'Escaldes-Engordany que els ha permès donar un "pas endavant". Amb això feia referència al fet que per primera vegada s'ha organitzat una nit d'acollida als visitants de Catalunya, una proposta que té la voluntat d'esdevenir una tradició. En aquest cas, el comú ha cedit el pavelló del Prat Gran perquè hi passessin la nit.



Tot seguit dels discursos, la consellera d'Infància i Gent Gran, Maria Carriço, ha estat l'encarregada d'anunciar les noves figures i, segons ha comentat, l'elecció no ha estat "gens fàcil". D'aquesta manera, les noves cares del pubillatge d'Escaldes-Engordany 2024-2025 són els següents: la pubilla serà Júlia Noguer, la primera dama d'hornor Yanira Fernandez, la segona dama d'honor Sandra Gomez, l'hereu Adrià Llobet, la pubilleta Laia Rabassa i l'hereuet Leonardo de Nuzzo. Cal recordar que els nous electes han hagut de passar una prova escrita i oral, a més de mostrar els seus coneixements del país, de la parròquia i del pubillatge davant d'un jurat.



Finalment, la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha mostrat la seva satisfacció davant el nombre de candidatures que hi ha hagut per ocupar el lloc de pubilla i pubilleta, i ha aprofitat l'ocasió per posar èmfasi en la importància que els joves tinguin ganes de "continuar amb aquesta tradició", segons informa l'ANA.