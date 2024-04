La permanència "encara s'ha de treballar"

En la prèvia ja es va escriure que el duel es podia qualificar quasi d'una final. I el MoraBanc Andorra així s'ho va prendre, enduent-se el triomf contra un rival directe, el Coviran Granada (88-62), i col·locant-se amb una diferència de tres victòries respecte el Monbus Obradoiro, penúltim classificat. A més, van assolir el basket-average contra els andalusos. Amb aquest context, sembla que la permanència estigui ja al caure a falta de les sis jornades que resten, inclús Pablo Pin, en la roda de premsa posterior al matx, va treure els tricolor de la lluita pel descens, però Natxo Lezkano vol ser prudent: "Encara s'ha de treballar".

Com és habitual, el tècnic es manté en el partit a partit i no en "mirar la classificació i fer comptes". I és cert que ara els duels que esperen els del Principat són complicats. Aquest cap de setmana visitaran Gran Canària i el següent Manresa, per després rebre al Barça a la Bombonera. En les tres jornades que restaran faran el 'tour' gallec visitant a Obradoiro i Breogán, i en el darrer ball rebran al València.

Pel que respecta al triomf contra el Granada, Lezkano va voler felicitar els seus: "Hem treballat molt bé durant la setmana i hem preparat molt bé el partit, el qual ens ha sortit molt bé tot i les errades". El matx dels andorrans va ser molt complet, però potser no amb un inici tan bo, sobretot en la faceta defensiva. La tornada dels vestidors va ser la clau i en la segona meitat, el MoraBanc només va encaixar 30 punts per acabar tancant un voluminós marcador.

Clau també va ser el rol de Nacho Llovet, qui suplint la baixa de Felipe Dos Anjos, i sent el relleu de Marin Maric, "ens ha ajudat molt". Els elogis del seu entrenador, a qui en realitat no li agrada individualitzar, van continuar: "És un actiu molt important per a nosaltres i el treball que fa dins i fora de la pista és molt bo". Evidentment, Jean Montero i Maric també es van carregar l'equip a les espatlles conscients que eren molt importants. "Han donat moltes coses de qualitat, tant en defensa com en atac, i els dos, cada un amb les seves virtuts, han fet un partit molt seriós", va comentar Lezkano.