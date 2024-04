Vinyes puja al segon i tercer esglaó del podi del traçat de Portimão

Excel·lent debut de Joan Vinyes i Jaume Font (Porsche 992 GT3 CUP) al Campionat d’Espanya de GT i Turismes (GT-CET) de la present temporada. Al meeting inicial de l’esmentat certamen, la dupla va aconseguir pujar en dues ocasions al podi, després de situar-se a la segona i tercera posició, respectivament, a les dues curses disputades al circuit de Portimão.

L'andorrà va disputar la primera de les tandes de 10 minuts en què es decidia la posició de sortida de la cursa a disputar a la tarda. La tanda va estar marcada per diversos incidents que van obligar a treure fins i tot una bandera vermella. El pilot va aconseguir el seu millor crono (1’47”255) a la 6a volta, l’última que va disputar. Per la seva banda, Font va parar el crono en 1’46”328 a la seva cinquena i última volta. Aquest registre el situava a la segona línia de la graella de sortida.

En la primera cursa, Vinyes va protagonitzar una excel·lent sortida que el va situar a la tercera posició de manera immediata. Va aguantar durant tot el seu relleu (12 voltes), mantenint diferències mínimes amb els rivals que el precedien i distanciant els que tenia per darrere. La sortida del cotxe de seguretat (CS) a la cinquena volta va eliminar totes les diferències, encara que l’incident no va suposar canvis a la classificació. Quan el CS va abandonar la pista, es va reprendre la competició i tot va tornar a la normalitat. Font es va situar al volant del Porsche a la volta 13 al quart lloc, posició que va mantenir durant les quatre següents voltes. A partir d’aquest instant va començar el ball, fins que va aconseguir ubicar-se de manera definitiva a la segona plaça a la penúltima volta de la mànega.

Pel que fa a la cursa dos, amb una pista en estat molt delicat, Font va prendre la sortida des de la segona línia de la graella de sortida amb l’objectiu d’intentar superar la part inicial de la cursa sense els contratemps que, amb tota probabilitat, es produirien a causa de l’asfalt de la pista. Es van produir virolles, sortides de pista... i els comissaris es van veure obligats a mostrar les banderes grogues. Amb tot, el català es va situar de manera regular al top5 de la nombrosa graella de sortida (31 cotxes), fins que va entrar al pit-lane (volta 12) per cedir el volant del Porsche a Vinyes. Aquest va sortir a pista passant per línia de meta a la 13a volta a la 9a posició. Després de passar a la 6a plaça les quatre voltes següents, el pilot andorrà va continuar remuntant fins a ubicar-se al tercer lloc final quan faltaven dues voltes per passar per sota de la bandera quadriculada.

Vinyes es mostrava molt satisfet una vegada finalitzada la seva primera competició al circuit portuguès: "Vam arribar a l’Algarve sense gaires referències ni del traçat on havíem de competir ni de la majoria dels adversaris que ens trobaríem a la pista". Tot i això, "em sento molt satisfet de la feina que hem realitzat juntament amb els tècnics de Baporo Motorsport per millorar la nostra mecànica. Hem lluitat des de l’inici de tu a tu amb els nostres rivals en un traçat on no havíem competit mai i al final, aconseguir pujar dues vegades al podi és per estar molt contents”, va finalitzar.