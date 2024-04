Berta Miquel, 37a a la FIG Sofia Cup

L'equip individual de la Federació Andorrana de Gimnàstica (FAG) va cloure el passat cap de setmana la FIG Sofia Cup amb bones actuacions. Per una part, la gimnasta sènior Berta Miquel va finalitzar la competició en la 37a general amb aquestes puntuacions: 29,250 maces (aconseguint la 15a plaça i quedant molt a prop de la final), 25,700 amb cinta, 26,500 amb pilota i 24,350 amb cèrcol. D'altra banda, l'equip júnior, compost per Lia Puigdemasa i Noa Lepoix, va assolir la 29a plaça després que la primera puntués 21.650 amb cèrcol i 18,800 amb pilota, i la segona 21.650 i 20.350 amb els mateixos aparells.

Per El Periòdic

