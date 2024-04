Tony Cachafeiro marxa de Màlaga amb una victòria i 'bones sensacions'

El pilot andorrà Tony Cachafeiro ha tornat a guanyar una cursa per tercera vegada aquest 2024 i per quarta en els últims quatre mesos. En aquesta ocasió, ho ha fet en una cita al Campionat Andalús de Kàrting (CAK), el qual es va disputar al circuit de Campillos (Màlaga). De fet, és en aquest mateix escenari on d'aquí a dues setmanes tindrà lloc la primera ronda del Campionat d'Espanya de Kàrting (CEK).

Després de dos dies, divendres i dissabte, d'entrenaments lliures en què Cachafeiro es va anar adaptant a un circuit al qual sempre ha tingut un gran respecte després d'un greu accident que va patir el 2021, va arribar un diumenge en què va ser protagonista. Un 3r lloc en classificació el va situar en bona posició per lluitar per la victòria a la primera cursa de Campillos. I així ho va aconseguir després d'imposar-se amb més d'un segon de diferència respecte al seu perseguidor immediat, demostrant un domini "sorprenent", segons han qualificat des del seu club. En aquest sentit, va poder avançar dues posicions ràpidament i mantenir el seu ritme fins a obtenir el primer trofeu de diumenge.

Això sí, encara n'hi faltava un altre a la segona cursa. Va defensar la pole durant les sis primeres voltes de 10 que van conformar la carrera, però el rebuf va fer arribar als seus rivals i els últims girs es van convertir en continus avançaments. Cachafeiro va encarar la darrera volta en segon lloc, i conscient que tenia a les mans l'oportunitat d'assolir una altra victòria, es va quedar a 75 mil·lèsimes de poder assolir-ho després que un rival l'expulsés a la terra arribant a línia de meta. Una acció que, inexplicablement, va quedar sense càstig per part dels comissaris.

Tot i això, el pilot nacional surt reforçat del CAK per la victòria i el segon lloc, en la qual va ser una prova de nivell de cara al CEK que arrenca el 19 d'abril.

"Estic molt content d'obtenir una altra victòria i pujar al podi a Campillos", va esmentar Cachafeiro. Amb tot, va declarar que marxen de Màlaga amb "bones sensacions" per les posicions assolides, a dues setmanes del tret de sortida al Campionat d'Espanya. "Ara toca continuar entrenant i amb moltes ganes de començar la meva última temporada a 'Mini' al CEK", va concloure.