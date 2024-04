Ancion i Olm continuen a la Copa del Món de Cortina amb bons resultats

Els membres de l'equip nacional sènior i juvenil d'esquí de muntanya, Oriol Olm i Lea Ancion, estan disputant la darrera cita internacional de la temporada a Cortina d'Ampezzo (Itàlia). Acompanyats pel seleccionador nacional Xavi Capdevila i el tècnic Guillem Campeny, es van desplaçar el passat dimecres per a la Copa del Món italiana. En aquest sentit, durant el cap de setmana van poder disputar la Vertical Race i la Individual Race, mentre que per demà està programat l'esprint.

Amb 680 metres de desnivell positiu i una distància total de 2,6 quilòmetres, la vertical va donar el tret de sortida dissabte, al que es coneix com el Col Gallina. Els participants van poder de completar en el mínim temps possible un traçat 100% de pujada fins a arribar al Refugi de Lagazuoi. Una cursa molt exigent amb trams per dins i fora pista. Així doncs, Olm va poder completar aquest darrer traçat de la disciplina en 33a posició (27.58).

Per la seva part, Lea Ancion, en la seva primera experiència en categoria sènior, va completar la prova amb un temps de 37.29 per a la 32a posició. No obstant això, la muntanyista va valorar el traçat com a "dur i llarg", en una jornada que no va ser la seva millor actuació. "He intentat lluitar fins al final, i he acabat la cursa, que està molt bé. Contenta d'haver fet una primera vertical en sènior", va explicar.

Pel que fa a la cursa d'ahir diumenge, la individual, només va participar Olm. En conseqüència, va poder entrar al top30 amb un crono de 1h40.50. Segons esmenten des de la federació, és un resultat "excel·lent" tenint en compte les temperatures altes i la calor intensa viscuda durant la prova. Amb tot, Olm va coincidir en la bona posició assolida, la qual ha sigut la millor en individual, amb orgull de la gestió de les condicions. "Estic molt satisfet", va declarar. Cal remarcar que Ancion s'ha retirat de manera voluntària d'aquesta disciplina, ja que prefereix "afrontar els esprints i relleus amb gas", va concloure.