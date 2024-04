Els esquiadors andorrans es coronen a La Molina

El Campionat de Catalunya absolut, disputat a l'estació de La Molina, ha deixat "molt bon sabor de boca en l'equip andorrà", segons han esmentat en un comunicat emès per la Federació Andorrana d'Esquí (FAE). Així doncs, Xavier Cornella va ser segon al gegant, i Àxel Esteve i Àlex Rius, campió i 3r classificat en l'eslàlom, respectivament. A més, tant Esteve com Cornella van poder rebaixar punts FIS.

En l'eslàlom, la victòria Esteve li va aportar 23 punts FIS, la nota mínima que es pot assolir en una cursa. Mai havia tingut aquesta puntuació, la qual cosa suposa un premi a la constància, ja que fins al moment la seva puntuació era de 23.21 punts. El total assolit diumenge a La Molina li farà mitjana amb els altres 23 que va assolir a Soldeu, quan va guanyar l'eslàlom. Els altres millors punts que havia assolit durant la temporada havien estat 23.42 a Val Palot, o més recentment els 24.87 a la cursa FIS de Soldeu del mes de març, quan va quedar subcampió per darrere del francès Victor Muffat-Jeandet.

Per la seva part, Cornella també va assolir ahir el seu millor resultat de la temporada en gegant. L'esquiador va aconseguir marcar 42.39 punts, en un any en què el seu teulat ha estat en els 46.89 de Bardonecchia.



Dos eslàloms a Andorra / En el calendari d'aquest tram final, estan programats dos eslàloms femenins i masculins, per demà i dimecres, a Soldeu amb força presència dels esquiadors nacionals.