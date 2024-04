L’Andorra Atletisme, primer en la primera jornada del Campionat de Catalunya de Clubs

El passat cap de setmana va tenir lloc la primera jornada del Campionat de Catalunya per Equips, el qual va cloure amb l’Andorra Atletisme ocupant la primera posició del Grup C. Els tricolor van assolir 420,5 punts, una diferència important respecte el segon classificat, el CA Canaletes (363 punts), i el CA Vic (362), qui tanca provisionalment el podi. Així, els del Principat tenen més a prop l’ascens al grup B.

Per Pol Forcada Quevedo

