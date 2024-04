Una selecció en rodatge, però amb les idees més que clares

La selecció absoluta femenina va encetar divendres passat la fase de classificació per a l’Eurocopa contra Montenegro, una de les favorites per assolir una plaça per a la competició. Amb poc temps per recuperar-se física i mentalment (van perdre 6-1), les tricolor reben demà (19.00 hores) l’altra gran predilecta del seu grup, Grècia. Tere Morató ha reconegut que l’anterior va ser un partit «dur», sabent que el de demà «tornarà a ser igual de dur o més, però les ganes de jugar a casa sempre hi són».

El combinat del nou seleccionador, Albert Panadero, està encara en rodatge i en són més que conscients. «Estem en una fase de progressar, i tot el que vingui en el context que se’ns presenta és favorable», ha esmentat el tècnic en roda de premsa, afegint que ara no estan en condicions de buscar resultats, «sinó de millorar i d’aprofitar totes les oportunitats». En aquest sentit, la capitana ha assenyalat que són realistes: «Sabem que no podem aspirar tampoc a fer partits de victòries contra aquests grans rivals». A més, ha destacat que la derrota contra Montenegro «ens ha anat bé per posar els peus a terra, i saber que hem de treballar més coses no per perdre el duel de demà, sinó per les finestres següents».

Sobre el paper, Grècia s’eleva com a la millor del Grup 3 de la Lliga C en què es troba Andorra, sent millor selecció inclús que Montenegro, la millor preparada i amb millor equip que la resta. Tot i això, la seva estrena en la competició va ser amb una victòria per la mínima, i de penal, contra les Illes Fèroe, un fet que «ens mostra que tots els matxs seran complicats», ha dit Morató.

Amb tot, la previsió que tenen les andorranes per demà a la tarda és «estar defensant molta estona», centrant-se a construir un bon bloc baix que posteriorment permeti sortir a la recerca d’ocasions en atac. «Necessitem molt ordre i les idees molt clares» per plantar cara a un conjunt de moltes alternatives i que sap jugar per dins i per fora, indicava ‘Pana’, completant amb la importància que tenen els primers minuts.

Un bon exemple de grandíssim joc seria la primera meitat del darrer duel de les tricolor, a Podgorica. «Vam tenir un parell d’ocasions molt clares, vam fer un gol i vam treure un córner, que es diu molt ràpid a la selecció andorrana, però té molt de mèrit», ha destacat el seleccionador.

Les oportunitats de tornar a fer un bon partit també passen per l’afició. Per això, des del combinat han fet una crida per atraure el màxim de gent possible al Nacional. «Hi ha moltes persones que es comencen a interessar per nosaltres, i el que més ens motiva és jugar davant la nostra gent», ha indicat Morató. Cal recordar que l’entrada a l’estadi és lliure i «intentarem fer el millor possible perquè s’ho passin bé», ha finalitzat la jugadora del Vila-real.

Panadero ha esmentat més d’una vegada durant la roda de premsa que aquest procés d’adaptació entre equip i nou cos tècnic és una millora de dia a dia. El tècnic, en relació amb això, hi posa molt el focus en la responsabilitat individual: «El fet d’arribar en bon estat físic i mental requereix que durant el dia a dia tinguem els hàbits corresponents i que l’exigència de cada una sigui el màxim. Això és la clau per arribar amb les millors condicions individuals, després és feina de l’staff crear el millor context per afrontar cada partit».

En darrer lloc, cal destacar que la llista del seleccionador s’ha vist modificada per les baixes de Júlia Rodríguez, ‘Alex’ Cardoso i Lola Campos, i són quatre les que s’incorporen: Violeta de Freitas, Noa Gallinat, Mimi Tizón i Laura Borja.