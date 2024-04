Escaldes-Engordany escalfa motors de cara a Sant Jordi

El Comú d’Escaldes-Engordany ha organitzat un seguit d’activitats culturals per anar escalfant motors de cara al 23 d’abril, Diada de Sant Jordi. Així, durant els dies previs a l’efemèride, la biblioteca comunal serà l’indret on tindran lloc aquestes accions culturals en què les històries, la música, els llibres i els seus autors seran els protagonistes.



Dimarts 16 d’abril, l’autora Eva Arasa presentarà (19.00 hores) el llibre 'Cossos estranys', un recull de relats foscos que tracten les grans pors i penúries de l’existència humana. Dijous 18 d’abril, els autors que publiquen llibre durant aquest Sant Jordi participaran en l’activitat 'Què llegim aquest Sant Jordi?' (19.00 hores). La proposta permetrà conèixer una vintena de novetats de la mà dels seus autors.



Divendres 19 d’abril, l’actriu Lua Roca narrarà històries de relats inèdits fets per cinc escriptors del país a 'Donant vida a les paraules' (20.30 hores). Activitat que estarà ambientada amb la música de David Font. Per a aquesta ocasió, caldrà fer reserva prèvia enviant un correu electrònic a [email protected]. L’activitat és gratuïta.



Finalment, dissabte 20 d’abril arriba Sant Jordi a la cova del drac, a càrrec de Vanessa Silva. Una activitat dirigida al públic infantil (4 a 8 anys), la qual tindrà per objectiu entretenir, transmetre valors i fer pensar els presents. L’acció es clausurarà amb un petit joc en què els protagonistes seran els mateixos infants. Per participar-hi també caldrà fer una reserva prèvia a [email protected]. L’activitat tindrà dos torns: al matí (11.30 hores) i a la tarda (17.00 hores).



Dimarts 23 d’abril arribarà el plat fort amb la celebració de la Diada de Sant Jordi. La plaça Coprínceps serà l’escenari on es faran totes les activitats de la jornada. La fira de Sant Jordi amb les seves parades de llibres, roses i artesania estarà oberta tot el dia (de 10.00 a 20.00 hores). Per aquest espai, hi passaran els escriptors del país per signar els seus llibres (16.30 a 18.00 hores). També hi haurà lloc per als espectacles.

Així, al migdia (12.30 hores) es farà la lectura de 'Perdoneu les disculpes', de Txema Díaz- Torrent i Bru Noya amb l’actriu Núria Montes, i a la tarda (17.30 hores) serà el torn d’'El meu amic Brutus', un espectacle infantil de la companyia del Príncep Totilau. Finalment, a les 18.30 hores es farà el lliurament de premis del 23è taller concurs de punts de llibre Sant Jordi 2024.