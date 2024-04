Concòrdia reivindica el doble discurs per part de l’Executiu

Concòrdia continuarà dins del grup de treball de l’habitatge, ja que consideren que «és un bon espai per intentar canviar opinions». Així ho ha explicat el president del grup parlamentari, Cerni Escalé, qui ha manifestat que tot i que el Govern té un doble discurs sobre el consens, Concòrdia continuarà formant part del grup de treball per tal de continuar llençant propostes pròpies en els propers mesos, independents de les quals faci el Govern, sobre el territori, la inversió estrangera i el marc fiscal.

Escalé ha reivindicat el doble discurs que veuen en l’Executiu, en el qual en algunes ocasions el consens és buscat i en positiu en certs temes, i en altres es llencen propostes sense haver-les compartit abans: «Tenim un grup de treball de l’habitatge i hauríem agraït que les propostes que el Govern finalment ha acabat expressant s’haguessin abans plantejat dins d’aquest grup».

Pel que fa als canvis que farien des del grup al projecte de llei, Escalé ha manifestat que el que primer els agradaria poder fer és llegir aquest projecte per poder fer una anàlisi més reflexiva sobre els efectes que es proposen. En aquest sentit, el president del grup parlamentari ha apuntat que hi ha alguna de les propostes, com per exemple amb la regulació dels habitatges d’ús turístic, que s’assemblen molt a les propostes que han pregonat des de Concòrdia.

Escalé, però, ha apuntat que en altres àmbits com la inversió estrangera difereixen una mica, com per exemple en el fet que consideren que un inversor estranger només hauria de poder comprar un sol immoble com a segona residència, així com que calen quotes quantitatives totals que limitin el nombre de residències que es poden fer disponibles per a la inversió estrangera immobiliària.

També ha manifestat que el vehicle que el Govern ha utilitzat d’anunci anticipat d’aquestes mesures abans que la llei entri en vigor pot crear un efecte crida, el qual pot provocar que la inversió estrangera immobiliària i les constructores del país decideixin aprofitar aquesta situació actual i actuar ràpidament sabent que el clima regulador canviarà en els propers mesos: «El Govern ha errat avançant aquestes mesures que fàcilment les coses empitjoraran abans de millorar», ha exposat Escalé.



ANDORRA ENDAVANT SE SUMA AL PS/ Ara, però, sembla que Concòrdia es quedarà sol en el grup de treball, ja que Andorra Endavant també ha pres la decisió de marxar del grup de treball sobre l'habitatge. Des del grup parlamentari, han manifestat una decepció pel que fa a les mesures adoptades pel Govern, les quals consideren contràries als objectius que es voldrien assolir i sense haver estat en cap moment consensuat en les reunions de treball realitzades en aquest grup.



Des de la formació liderada per Carine Montaner han detallat que les mesures adoptades «són perilloses i poden tenir conseqüències importants», com per exemple que l'expropiació temporal dels pisos buits pot crear un clima d'inseguretat jurídica i l'intervencionisme pot tenir un impacte negatiu en el mercat immobiliari, fins i tot induint els propietaris a prendre decisions com les de posar els seus pisos a la venda. També han destacat que ja s'havien pres mesures respecte als pisos buits, i que calia explorar opcions més equilibrades i consensuades amb tots els actors implicats en la problemàtica de l'habitatge.