El Debat d’Orientació Política se celebrarà del 12 al 14 de juny

Aquest dimarts ha tingut lloc una nova Junta de Presidents, en la qual s'ha acordat que el primer Debat d'Orientació Política (DOP) de la legislatura actual tingui lloc del dimecres 12 al divendres 14 de juny. Així ho ha indicat la subsíndica general, Sandra Codina, en la roda de premsa posterior, en la qual ha esmentat que el debat s'iniciarà amb la intervenció del cap de Govern, Xavier Espot, el dia 12 a les 16.00 hores.

Al dia següent, a les 09.30 hores, tindran llocs les intervencions dels diferents grups parlamentaris, mentre que a les 16.00 hores tornarà a prendre la paraula Espot per donar la rèplica a aquestes. Finalment, els grups presentaran les seves propostes de resolució, les quals seran sotmeses a votació el divendres a les 09.30 hores.

Per altra banda, Codina ha informat que el director de l'Institut Nacional de l'Habitatge, Josep Maria Pla, compareixerà per voluntat pròpia davant la Comissió Legislativa d'Economia, amb la intenció de presentar l'informe del 2023 envers aquesta matèria i els projectes en curs d'aquest 2024. A més, la Junta de Presidents ha fixat que aquesta comissió serà ara l'encarregada de tractar tots els aspectes relacionats amb l'habitatge, els quals havien sigut tractats fins ara per la Comissió Legislativa d'Afers Socials i Igualtat.

Finalment, també han quedat acordades les pròximes dates de les sessions de Consell General. Cal destacar que el 25 d'abril, a les 16.00 hores, tindrà lloc una sessió ordinària en què es debatrà la presa en consideració de la Proposició de llei del Raonador del Ciutadà del grup parlamentari socialdemòcrata i el Projecte de Llei de la llengua pròpia i oficial.