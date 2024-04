Concòrdia s’interessa per dades relacionades amb el SAAS i el SIAD

El grup parlamentari de Concòrdia ha entrat avui una demanda d’informació per obtenir el detall de diverses dades sanitàries, així com del SAAS. La consellera general Núria Segués ha demanat per les xifres de personal mèdic, incloses les diferents especialitats, i també administratiu del SAAS, al llarg de l’últim quinquenni. Alhora, també vol conèixer l’evolució de les graelles salarials per a cada especialitat en el mateix període, així com quina és la ràtio d’usuaris i usuàries per a cadascuna d’aquestes especialitats, a més del volum de derivacions que s’han fet a l’estranger.

Finalment, Segués ha volgut sol·licitar les dades actualitzades del SIAD, el Servei Integral d’Atenció a la Dona. En concret, es demana pel nombre de visites, la tipologia i el perfil de les usuàries, així com per al seguiment que s’ha fet en cas d’avortament. En aquest darrer cas, a més, es voldria disposar de la xifra d’interrupcions voluntàries de l’embaràs que hagin facilitat els diferents departaments de Salut dels països veïns.

Mesures per al creixement sostenible i l’habitatge / La formació parlamentària també ha entrat una pregunta urgent envers les noves mesures impulsades per l’Executiu perquè aquest la respongui oralment en la sessió de control prevista per a avui. Segons han afirmat, tenint en compte la importància de les mesures que es van presentar i la preocupació social que ha generat en determinats sectors la seva futura implantació, el conseller general Pol Bartolomé ha demanat per l’estat d’avançament en què es troba dit projecte de llei. L’objectiu és saber amb més concreció la solidesa de les propostes que ha avançat Govern.