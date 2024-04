Vela demana per les mesures relatives als riscos naturals geòlogics i geotècnics

La presidenta suplent del grup parlamentari Socialdemòcrata i consellera general, Susanna Vela, ha entrat avui una bateria de 12 preguntes escrites sobre els riscos naturals geològics i geotècnics. La consellera ha recordat que el 28 de setembre de 2016 el Govern va aprovar una actualització de la cartografia de riscos sobre la perillositat per caiguda de blocs, esllavissaments superficials, grans moviments i corrents d’arrossegalls, motiu pel qual s'ha interessat en saber quan està prevista una nova actualització, així com quines zones considerades sensibles arran de nous estudis de detall o generals s’han d’incloure en la cartografia.

Vela també ha demanat pel seguiment i control de zones afectades per riscos naturals geològics i geotècnics i què es fa amb aquells que s’han vist afectats per episodis de fortes pluges i intenses ràfegues de vent. Pel que fa a la prevenció, la consellera socialdemòcrata també ha sol·licitat conèixer les accions i mesures que el Govern implementa en aquestes zones de riscos naturals i geotècnics i quin és el pressupost destinat per dites actuacions en els darrers 10 anys. Així mateix, es pregunta per quin és el programa establert pel control de les zones que comptem amb xarxes dinàmiques.

A més, la consellera ha preguntat quines accions es duen a terme des del ministeri responsable per controlar les zones de grans esllavissaments, esllavissades superficials, corrents d’arrossegalls i caiguda de blocs rocosos, així com quines solucions estan sent analitzades per evitar el despreniment rocós de la canal de Bonavista, al Solà d’Enclar d’Andorra la Vella, que va tenir lloc el passat 31 de març.

Finalment, es demana com s’implementen els estudis de prevenció i gestió del risc associat a esllavissades de terra que causen la major part dels danys en carreteres, preses, pobles i activitats del Pirineu.