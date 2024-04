Andorra, el primer país europeu en llars amb accés a internet

El 99,5% de les llars (un 96,9% l'any 2021) disposen d'accés a internet. El percentatge d'accés a internet és lleugerament més elevat en les llars amb més d'un membre, amb estudis secundaris o superiors, entre els 16 i els 55 anys i amb ingressos mensuals superiors a 3.000 euros. El 0,5% (3,1% l'any 2021) de les llars no disposen accés a internet. Aquestes llars estan constituïdes, majorment, per un únic membre (unipersonals), on l'edat dels seus membres és entre 56 i 74 anys i on els ingressos mensuals de la llar són inferiors a 3.000 euros. Cal destacar que el nombre de llars sense accés a internet és menor que en l'any 2021, especialment en els col·lectius citats.



Segons les dades fetes públiques aquest dijous per Estadística, el 96,1% (98,4% el 2021) de les persones enquestades que diuen disposar d'internet a casa tenen connexió a internet mitjançant fibra òptica, el 84,8% (92,8% l'any 2021) té dades mòbils i el 0,7% (2,5% l'any 2021) altres tipus de connexió. Respecte a la darrera enquesta, es constata una reducció en tots tres tipus de connexions a internet: per fibra òptica, a través de dades mòbils, així com d'altres tipus de connexió.



Pel que fa a la comparabilitat internacional, la proporció de llars andorranes amb accés a internet es posiciona al primer lloc d'una hipotètica classificació dins els països de la Unió Europea (99,5%) i se situa clarament per sobre de la mitjana europea (93,1%) i per davant de països com Luxemburg (99,1%) i Països Baixos (98,9%).



Quant a l'ús d'internet, el 98,9 de la població (97% el 2021) hi ha navegat en el darrer mes, i un 98,3% ho ha fet durant la darrera setmana. No s'ha constatat cap persona que no hagi usat internet entre un i tres mesos respecte a la data de l'entrevista ni entre tres mesos i un any. Aquestes dades es mantenen constants respecte a les del 2021. Això no obstant, un 0,1% ha navegat per Internet fa més d'un any, igual que el 2021, i l'1,0% restant declara que no l'ha utilitzat mai (2,8% el 2021).