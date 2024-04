El parc fotovoltaic de Grau Roig supera els 1,4 milions de kWh produïts en el primer any a ple rendiment

El parc fotovoltaic instal·lat a Grau Roig ha superat els 1,4 milions de kWh produïts en el seu primer any en funcionament a ple rendiment. Des de l'abril del 2023 fins al 31 de març del 2024, la instal·lació que FEDA té ubicada al terreny annex a l'ETR de Grau Roig, ha produït un total d'1.428.199 kWh tot aprofitant l'energia solar.



En la inauguració de la infraestructura, el director general de FEDA, Albert Moles, ja havia apuntat la xifra dels 1,4 GWh anyals, una vegada el parc estigués a ple rendiment, una xifra que finalment s'ha superat, tot convertint l'electricitat generada a partir de les plaques fotovoltaiques en un dels pilars principals del mix elèctric que té FEDA pel que fa a la producció nacional. Ja al 2023, aquesta mena d'energia va suposar l'11% del total de la producció nacional.



Pel que fa als mesos, la producció més elevada de Grau Roig va tenir lloc durant l'estiu, sent el juliol quan es va assolir el pic més elevat, arribant fins als 206.375 kWh. No obstant això, el fet de comptar amb un sistema de plaques fotovoltaiques de doble cara, ha permès que fins i tot en els mesos d'hivern s'hagi pogut continuar generant energia.



Està previst que l'energia produïda al parc solar de Grau Roig pugui incloure's també en la que compren els clients de Llum Verda, en ser una font d'energia 100% renovable.



Des de la companyia apunten que "aquests bons resultats refermen l'aposta de FEDA en la diversificació de la producció nacional d'energia i que aquesta sigui verda". En l'horitzó, el grup té el parc eòlic del pic del Maià com a una nova branca per a l'increment de la producció nacional, així com el foment de les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum.