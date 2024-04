Grandvalira Resorts tanca la temporada amb 2.230.604 dies d’esquí venuts

Grandvalira Resorts ha tancat la temporada amb un total de 2.230.604 dies d’esquí venuts, xifra que se situa lleugerament per sota respecte a les dades acumulades de la campanya passada. L’escassetat de precipitacions en el tram inicial de la temporada i en períodes clau han afectat les xifres d’ocupació global de l’hivern, que finalment han estat un 5,5% per sota respecte a la temporada passada, en què es van registrar 2.364.359 dies d’esquí venuts entre les tres estacions de Grandvalira Resorts.

Les inversions dels darrers anys en la modernització i ampliació de la xarxa d’innivació han permès tenir, al llarg de l’hivern, l’oferta esquiable més àmplia dels Pirineus i del sud d’Europa. A més, les tres estacions han conclòs l’hivern sense un sol dia de tancament total des de l’obertura oficial fins al final de temporada. «Les inversions que hem fet els últims anys en la millora de la xarxa d’innivació han estat clau i, juntament amb l’excel·lent feina dels equips de terreny, que novament han demostrat ser els millors especialistes en el tractament de les pistes, especialment en condicions adverses, ens han permès pal·liar l’efecte de l’arribada tardana de les precipitacions de neu», explica el director general de Grandvalira Resorts, Juan Ramón Moreno.

En aquest sentit, cal precisar que les nevades acumulades d’aquest hivern han estat lleugerament superiors a la campanya passada, però la majoria han arribat en el tram final de la temporada.

L’estació de Grandvalira ha registrat un total d’1.653.417 dies d’esquí venuts, xifra que representa una caiguda del 5,4% respecte a l’hivern de l’any passat. Aquesta temporada ha estat de 125 dies a Grandvalira, 11 menys que la 2022-2023. La mitjana de visitants diaris a Grandvalira ha estat més elevada enguany, amb 13.228 esquiadors diaris pels 12.848 de l’hivern passat. El dilluns 12 de febrer va ser el dia amb més afluència amb un total de 23.493 persones, mentre que en el conjunt de les estacions de Grandvalira Resorts es van registrar aquell dia 32.526 esquiadors.

Els mercats de proximitat han tornat a tenir màxim protagonisme, tal com s’ha donat en els últims anys. Les persones provinents d’Espanya (53,6%) han tornat a ser el gruix principal dels clients de Grandvalira, però cal destacar també el bon comportament del mercat britànic i irlandès, que ha continuat ocupant una part important del client de Grandvalira, amb el 12,1%, així com el francès (9,4%). Així mateix, també ha estat rellevant el creixement en mercats estratègics com els de Llatinoamèrica, amb especial èmfasi als clients del Brasil, Colòmbia i Argentina, així com els nord-americans, especialment dels Estats Units.