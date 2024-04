Sant Julià deixa Naturland sense aportacions econòmiques

En la sessió de Comú de Sant Julià de Lòria celebrada aquest dijous s’han tancat els comptes del 2023 i s’ha aprovat el pressupost pels pròxims quatre anys. El pressupost per a aquest any és de 24,2 milions d’euros, el que representa un increment de l’11,77% respecte a l’any anterior. Destaca, sobretot, el cessament, per primera vegada, de les aportacions econòmiques per part del Comú a la societat Camprabassa, SA, que explota Naturland.

Originalment, s'havia establert un pla financer amb la societat, que implicava reduir gradualment el préstec fins a arribar a 0 euros l'any 2026. L'objectiu és que l'empresa "pugui funcionar sense aquestes aportacions", ha destacat el cònsol major, Cerni Cairat, durant la sessió de comú. En contrapartida, el comú ha avalat un augment de 500.000 euros de la línia de crèdit per a despeses corrents i un milió d'euros per a despeses d'inversió, considerant que aquests afecten en l'endeutament del comú lauredià.



D'aquesta manera, Cairat ha explicat que gràcies al cessament de les aportacions econòmiques, el Comú disposarà de més recursos "per a invertir en altres projectes" i, sobretot, "reduir l'endeutament de la societat envers el Comú". En el capítol de despeses, es destaquen les principals inversions, que sumen un total de 9,3 milions d'euros, en les que s'inclou principalment la contribució de 5,5 milions d'euros pel centre cultural, així com 350.000 euros per a la depuradora de Fontaneda i 300.000 euros per a l'ampliació i rectificació de la carretera de la Rabassa, segons informa l’ANA. Pisos tutelats/ Així mateix, el cònsol major ha celebrat en la roda de premsa posterior a la sessió de Comú la participació del Govern en el projecte dels pisos tutelats, perquè "respon a múltiples necessitats". En referència a la contribució per part del Comú, Cairat ha reiterat que serà en funció de la seva capacitat pressupostària i ha descartat la repartició a mitges, ja que tenen inversions amb un cost elevat com és la reforma del centre cultural. Igualment, el cònsol ha remarcat que la proposta presentada al Govern és perquè puguin fer les aportacions anuals fins a assolir la xifra.