L’Associació de Cultura Popular d’Ordino farà diumenge l’asclada del mai de Sant Pere

Es tracta d’una trobada de germanor que reuneix els fallaires de la parròquia d’Ordino cada mes d’abril per preparar el mai que es plantarà la nit de Sant Pere al Prat de Vilella, al voltant del qual els fallaires rodaran les falles mentre el tronc va cremant.

L’Associació de Cultura Popular d’Ordino reunirà aquest diumenge els fallaires de la parròquia per fer l’asclada del mai de Sant Pere. L’asclada és la primera activitat dels fallaires ordinencs instaurada des que es va recuperar la crema del mai la nit de falles. Consisteix en obrir el tronc amb tascons perquè aquest s’assequi per dins i així la nit del 28 de juny cremi en condicions.

Per El Periòdic

