30 treballadors peruans més podrien arribar en les pròximes setmanes

«Tenim coneixement que en les setmanes vinents vindran entre 20 i 30 persones contractades per la mateixa empresa infractora». Aquestes han sigut les declaracions que el president de l’Associació de Residents Peruans a Andorra, Lorenzo Castillo, ha fet a EL PERIÒDIC en ser preguntat per la situació dels treballadors ‘abandonats’ al Principat. A més, Castillo ha afegit que saben que «les condicions de contractació són les mateixes amb les quals van ‘contractar’ als altres treballadors», els quals es troben en una difícil situació arran de l’abandonament que van patir per part de l’empresa contractant.

El president ha mantingut que aquesta contractació no és efectiva perquè «cap treballador pot començar a treballar si no tenen la residència». Així, Castillo ha exposat que, fins al moment, han mantingut conversacions amb la ministra de Presidència, Treball, Economia i Habitatge, Conxita Marsol; amb el secretari d’Estat, Jordi Puy, i amb el Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, els quals s'han mostrat «oberts a col·laborar» per solucionar la greu situació.

En aquesta línia, el president de l’associació ha manifestat que «el Raonador ha dit que ajudarà en tot el que estigui a la seva mà, perquè es tingui o no la residència, el que s’està fent és un delicte». Per aquesta mateixa raó, també ha afirmat que «estem esperant alguna resposta o inici de procés per via penal per part del Govern». Una qüestió que ha expressat el Raonador del Ciutadà ahir durant una roda de premsa, en la qual va assegurar que tenen un expedient d’ofici «obert» que es va iniciar en considerar que «hi ha una vulneració de drets humans en aquest cas». A més, Cañada ha manifestat que des de l’oficina del Raonador estan «acumulant i analitzant tota la informació que tenim per presentar-la al ministeri fiscal». Paral·lelament, també ha insinuat que la situació d’irregularitats amb els treballadors peruans es pot tractar d’un cas de «tràfic d’éssers humans», una declaració en la qual ha coincidit amb el president Castillo, qui ha dit que «hi ha un delicte penal de tràfic de persones».

Respecte a l’empresa infractora, el president de l’Associació de Residents Peruans ha mantingut que «no són les mateixes empreses» infractores que van ser protagonistes d’un cas similar, sinó que «són unes noves empreses que s’han sumat», va afegir. Un fet que Castillo veu com una afectació conjunta: «La solució és que no vinguin altres treballadors a passar la mateixa situació i els mateixos problemes que estan tenint els que han vingut perquè no s’ho mereixen». Amb tot plegat, Castillo n’és coneixedor de la situació en la qual es troben els treballadors ‘abandonats’: «Els donen 30 euros a la setmana o cada dues per menjar i els ubiquen en pisos. És cert que no els abandonen al carrer, però 30 euros a la setmana no és res, ningú sobreviu amb això. Per aquesta raó vam intentar contactar amb la persona que els porta i no hi ha hagut manera».

Per la seva part, la ministra Conxita Marsol, ha assegurat avui al Consell Econòmic i Social que les empreses responsables d’aquest tipus de situacions «són les mateixes de sempre», en un intent de ressaltar la bona feina que fan «la gran majoria d’empreses al país», i de tirar pilotes fora. Així i tot, la ministra també ha ratificat que «no és tolerable» l’engany amb el qual van arribar els treballadors peruans al Principat, fent una crida als diversos afectats per tal d’efectuar denúncies dels fets, perquè «el fet que no hi hagi denúncies» perjudica la presa d’accions legals. Amb tot plegat, també ha insinuat la possibilitat de no permetre a les empreses contractar treballadors de fora d’Europa.

Davant de la polèmica i de l’intercanvi d’opinions dels mandataris i els implicats en la situació, el president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, ha tocat un altre tema com és la regulació de la contractació estrangera: «Nosaltres hem parlat amb l’Associació de Contractistes i ells saben que les empreses estan complint amb totes les condicions laborals que estan vigents a Andorra». Un fet que ha emmarcat dins de les bones praxis que fan algunes empreses i les quals també va reconèixer la ministra Marsol.

D’altra banda, Cadena ha posat l’accent en què la problemàtica rau en el fet que «aquestes persones moltes vegades arriben subcontractades amb feines temporals». Un problema que el president, a més d’identificar-ho, demana «clarificació», amb l’objectiu «que se sàpiga exactament el fet que aquestes empreses puguin ser definides com a treball temporal». Una proposta que Cadena acompanya d’una sèrie de mesures preventives i sancionadores envers les empreses infractores: «Les empreses establertes al país fan una remuneració adient, però sempre hi ha excepcions. Amb aquestes últimes, si els incompliments són reiteratius, s’ha d’aplicar la normativa i s’ha de fer alguna mena d’inhabilitació per les faltes». Un plantejament que el president del CEA demana a Govern controlar, mitjançant una autorització per exercir la professió al Principat.