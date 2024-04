Polònia treurà Andorra de la seva llista de països no cooperants a escala fiscal

El cap de Govern, Xavier Espot, s'ha desplaçat a Polònia aquest divendres i s'ha reunit amb el ministre d’Afers Exteriors, Radoslaw Sikorski, per tractar la cooperació bilateral, exposar el contingut de la negociació per a l’Acord d’associació amb la UE i per impulsar la col·laboració entre els dos països, particularment en l’àmbit econòmic i financer.

El cap de Govern ha exposat al ministre polonès la transformació que Andorra ha dut a terme en els darrers anys, el compromís amb la transparència, l’adopció dels estàndards internacionals d’intercanvi d’informació i la consolidació del marc regulador fiscal i econòmic nacional. El ministre polonès i el cap de Govern han acordat, en aquest sentit, iniciar els treballs tècnics perquè Polònia pugui treure Andorra de la seva llista de països no cooperants a escala fiscal. Cal indicar que, actualment, Andorra només figura en les llistes de Polònia i de Grècia.

Els mandataris han compartit la col·laboració bilateral concretament en matèria econòmica i financera. Espot ha exposat al ministre Sikorski la importància per Andorra de signar convenis de no doble imposició (CDI) i així afavorir els intercanvis econòmics amb els països de la UE. El cap de Govern ha explicat al ministre que amb el signat aquesta setmana a Lituània, ja són 17 els CDI signats, mentre que se n’han rubricat quatre més i s’han iniciat les negociacions amb altres països de la UE.

Durant la reunió, Espot ha explicat al ministre polonès la negociació duta a terme amb la Comissió Europea per signar un Acord d’associació, el qual ha d’afavorir la participació d’Andorra al mercat interior, esdevenir un instrument per a la diversificació de l’economia i oferir un marc de relació estable amb la UE. Sikorski ha mostrat interès pels terminis del treball que s’està duent a terme per finalitzar la redacció del text i també pel procés d’informació previ a la consulta ciutadana.

Posteriorment, el cap de Govern ha participat en la Jornada Cultural Andorrana celebrada al campus de Natolín del Collège d’Europe, en la qual ha impartit la conferència ‘Andorra: reptes globals, oportunitats locals’. La ponència ha estat introduïda per dos alumnes andorrans que cursen estudis en aquest centre, Cezara Corduneanu i Pol Revert, impulsors d’aquest esdeveniment.

Espot ha exposat als alumnes i l’equip docent del Collège d’Europe l’evolució de la relació d’Andorra amb la Unió Europea que ha de culminar amb l’Acord d’associació, negociat amb la Comissió Europea i que s’haurà de ratificar un cop celebrada la consulta ciutadana prevista per al 2025. En la conferència, Espot també ha incidit amb el compromís d’Andorra amb el multilateralisme, els drets humans i amb la lluita contra el canvi climàtic i la transició energètica, i ha exposat el rol que tenen els Estats de petita dimensió davant els reptes globals.

Les relacions entre el Govern d’Andorra i el Col·legi d’Europa es remunten a finals de la dècada de 1990, quan a través d’un conveni amb aquesta entitat educativa, es va començar a oferir una beca per cursar formacions oficials de nivell màster en dret, economia, política o relacions internacionals al campus de Bruges.