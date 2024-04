Els alumnes de l'Institut de Música d'Andorra la Vella omplen el Centre de Congressos amb la 'Cantata Vaca Florinda'

Els alumnes de l'Institut de Música d'Andorra la Vella han protagonitzat aquest dissabte a la tarda la 'Cantata Vaca Florinda' que ha tingut lloc a les 18.00 hores al Centre de Congressos d'Andorra la Vella. Un concert de cant coral, organitzat pel departament de Conjunt vocal i amb la col·laboració de membres de l'Aula de Teatre, on els més joves del centre musical han interpretat diversos temes davant d'un públic que ha omplert completament l'espai, format principalment per les famílies dels petits cantors.

El director de l'Institut de Música, Jordi Sabata, qui ha expressat el seu agraïment per la presència dels cònsols d'Andorra la Vella a l'acte, Sergi González i Olalla Losada, ha recordat que "és molt important cuidar el tram educatiu d'elemental i sensibilització perquè els nens i nenes puguin tenir situacions reals d'aprenentatge".