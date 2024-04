Cachafeiro, victòria i lideratge al Campionat d'Espanya

Tony Cachafeiro es va estrenar el passat cap de setmana al Campionat d'Espanya de Kàrting (CEK) amb una victòria, remuntant nou places, i un segon lloc al circuit de Campillos (Màlaga) que el col·loquen com a líder de la general de la categoria Mini. Així, l'andorrà suma el seu cinquè triomf en els darrers quatre mesos després haver-se imposat prèviament a les proves internacionals LeCont Trophy i Hivern Karting, i en carreres regionals del Campionat Valencià i l'Andalús.

El dissabte no va ser fàcil per al pilot, ja que només va poder aconseguir una 10a posició per a la Cursa 1 després de problemes mecànics que no va poder solucionar fins a primera hora de l'endemà amb un canvi a la instal·lació elèctrica. Així doncs, el jove va fer gala de la seva gran virtut, les remuntades, i en la primera carrera va guanyar nou places per acabar amb una defensa a l'última volta sobre Rubén Pérez i imposar-se per tan sols 10 mil·lèsimes.

Cachafeiro va estar molt a prop de repetir triomf a la Cursa 2. De fet, va estar liderant la major part de les voltes i només una acció d'Hugo Fuentes al penúltim revolt, que va fer fora de pista a l'andorrà, li va impedir assolir-ho. El segon lloc, però, li va valer col·locar-se com a primer líder de la general de la categoria Mini del CEK. En paraules del pilot: "La primera carrera va ser brutal. Per la remuntada i per la gran lluita fins a la línia de meta. A la segona aconseguim aguantar bé la posició fins al penúltim revolt, que va anar al límit. Tot i això, molt content pels dos trofeus i per ser líder a Mini. Ara a descansar uns dies i per més".