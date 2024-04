Torres defensa que els canvis en les quotes formen part d’una solució global

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha assegurat que no es farà marxa enrere en les mesures anunciades, tot i el neguit del sector hoteler. Preguntat sobre les queixes del sector per les mesures anunciades pel Govern en aquest aspecte, Torres ha destacat que no preveuen canviar res, ja que amb la problemàtica de l’habitatge que té el país, «hem d’escoltar tots els sectors, però la solució ha de ser global per poder posar més habitatges al mercat».

A més, el ministre ha apuntalat les quotes dels treballadors com a preocupació del col·lectiu, però ha avisat que «en els últims dos anys la població ha crescut més de 7.000 persones, i el país difícilment pot absorbir aquests increments tan importants». Tot i que s’obrirà una quota d’estiu, el titular de la cartera ha apuntat al fet que la preocupació del sector no és tant pels temporers com pels que poden accedir a la quota general que són els que permeten consolidar les plantilles. Abans «era molt fàcil quedar-se i, complint uns requisits ja podies accedir al reagrupament».

Torres ha explicat que sempre que s’ha pogut s’ha estat al costat del sector, però ara «el que hem de buscar és limitar aquest creixement desorbitat perquè tenim el territori que tenim».