Un Sant Jordi amb febles nevades al nord del país

Andorra s'ha llevat aquest dimarts amb un dia fred i amb febles nevades al nord mentre que a la zona sud s'aniran alternant els núvols i les clarianes. De fet, segons informa el Servei Meteorològic, s'espera que aquesta diada de Sant Jordi sigui la jornada amb les temperatures més baixes de tota la setmana, arribant fins als -6,8 graus. De cara a dimecres la previsió és que es registrin unes temperatures mínimes de -3,6 graus. Dijous baixaran encara més, fins als -4,2 graus, i divendres es tornaran a situar en els -3,5.



L'inici fred de setmana ha fet que les acumulacions de neu se situïn al voltant dels 10 centímetres als cims fronterers amb França, tot i que a la capital també es pot veure la caiguda d'alguns flocs, malgrat que amb poca intensitat. Pel que fa al vent, s'informa que en altitud serà fort, amb ràfegues de fins a 70 quilòmetres per hora. Les temperatures màximes arribaran fins als 8 graus a Andorra la Vella, als 3 a 1.500 metres i als -8 al Pas de la Casa.



Quant a la jornada de dimecres, es preveu que l'allunyament de la massa d'aire fred farà recuperar lleugerament les temperatures, tot i que es mantindrà el flux de nord, que encara deixarà alguns núvols al nord del país. La velocitat del vent serà de 45 quilòmetres per hora als fons de vall i, en relació amb les temperatures, les mínimes se situaran en 1 grau a Andorra la Vella, en -2 a 1.500 metres i a -11 al Pas de la Casa, mentre que les màximes arribaran als 14, als 10 i als -3 graus respectivament.



D'altra banda, des del Departament de Mobilitat s'informa que s'ha activat la fase groga a la CG2 a Soldeu i també a la CG3 al Serrat, per la qual cosa són necessaris els equipaments especials per circular.