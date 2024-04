Marc Bernadó, àrbitre a la Copa d'Europa cadet

L'àrbitre continental Marc Bernadó va estar el passat cap de setmana a Lignano (Itàlia) arbitrant la Copa d'Europa cadet. En concret, el vicepresident de la Federació Andorrana de Judo (Fandjudo) va estar dos dies complets dirigint combats: dissabte durant 10 hores en va dirigir de la categoria -60 kg i diumenge, durant vuit hores, de la categoria -81 kg. Cal destacar que va tenir l'oportunitat d'arbitrar dos dels combats per la lluita del bronze.

Per El Periòdic

